Litoral

Empenyem un Territori per viure. El Maresme al límit.

El proper 11 de novembre a les 9h a Seràfics, Josep Baralt d'Arenys de Mar es presentarà una proposta per crear un espai aglutinador de lluites del territori

El Maresme, com qualsevol racó del planeta, viu immers en el col·lapse ambiental i social. Els efectes a la comarca són cada cop més evidents: escalfament global amb risc de grans incendis forestals, calorades i desastres climàtics; encariment de l'energia i els recursos; augment dels residus i contaminants; crisi permanent de la pagesia; degradació del litoral i dels espais naturals; precarietat del transport públic i col·lapse viari; encariment de l'habitatge en una conurbació metropolitana que creix gentrificant i marginant les classes populars mentre trinxa el territori.

Necessitem més que mai un nou impuls de plataformes, col·lectius i entitats en defensa del territori. Durant dècades, hem estat moltes les entitats que hem estat presents i donant respostes i alternatives a nombroses problemàtiques del territori. Hi ha hagut victòries parcials (aturar els laterals de la C32, fi del peatge i inici pacificació NII, conscienciació contra el pla d'artificialització del litoral o aturada de projectes urbanístics especulatius a alguns municipis) però el moment que vivim precisa un salt qualitatiu a l'altura de les greus problemàtiques de la comarca que només amb uns moviments socials forts podrem afrontar.

Per tot plegat, des de Preservem el Maresme i Preservem el Litoral us convoquem per valorar les motivacions i expectatives dels diversos col.lectius de la comarca i, sobretot, per organitzar-nos en xarxa, enfortir els col·lectius i impulsar-ne de nous, consolidar-nos i coordinar-nos de manera efectiva aprofitant les experiències i enriquint-nos amb noves propostes i noves perspectives per empènyer el Territori.