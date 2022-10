Repressió

El Ministeri de l'Interior espanyol va punxar les comunicacions de dos militants de l'independentisme combatiu de Lleida

En una una roda de premsa davant de la seu del PSC a Lleida, l'organització Alerta Solidària i la Plataforma Antirepressiva de Ponent han fet públic que dos de les trenta-vuit persones víctimes d'una operació d'espionatge policial feta pública ahir, són militants de l'independentisme combatiu de la ciutat.

Aquest dilluns, Alerta Solidària i La Directa feien públic que la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia espanyol han espiat, sota l'excepcionalitat de la lluita antiterrorista, una cinquantena de telèfons mòbils arreu de Catalunya, transcrivint comunicacions d’un total de 150 interlocutors (a qui identifiquen amb noms i cognoms). L’operació s’hauria produït des d’un mes i mig després del referèndum de l’1 d'octubre i, com a mínim, fins al primer trimestre de l’any 2019, afectant a militants d’Endavant, d’Alerta Solidària, de la CUP, del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i de nombrosos CDR. La intromissió va incloure la geolocalització dels aparells i la intercepció de trucades i SMS (a través del sistema SITEL), la infestació de terminals mitjançant un programari d’espionatge, el seguiment per part d’agents de paisà (detallant la presència de les activistes en mobilitzacions però també en assemblees o trobades), la col·locació de balises de geolocalització a la carrosseria de vehicles i l’accés a comptes de Gmail, Twitter i Facebook.

Els oficis policials concluen que el vincle entre l’EI i els CDR “s’ha consolidat i fet encara més visible” i que “l’Esquerra Independentista es perfila com una amenaça real per a l’estabilitat i la pau social perquè, com a moviment de contrapoder que és, ha demostrat ostentar capacitat per activar una resposta amb cert grau de violència”. Fins fa poc, aquestes Diligències Prèvies 104/2017 i 99/2018 eren secretes i ara el jutge Manuel García Castellón (qui va dirigir la causa contra els membres del CDR del Vallés detinguts i empresonats el 23 de setembre de 2019) les ha lliurat (després d’onze peticions) a les defenses dels encausats.

Els portaveus han fet saber, entre altres, les següents consideracions que:

Es tracta d’una investigació prospectiva i política que vulnera greument els drets dels dos militants, triats per la seva implicació en la vida política de la ciutat i el país.

Les investigacions pressuposen en tot moment l’equiparació de l’independentisme al terrorisme i, contra aquest, l’Estat actua amb la quasi anul·lació dels seus drets de defensa.

Fem responsable al PSOE que aquestes investigacions es seguissin duent a terme, en els termes descrits. Avui els assenyalem denunciant que són ells qui realment vulneren a diari els drets civils i polítics del nostre poble i de la nostra classe.