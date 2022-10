Fotografia

Amb el leitmotiv “victòria” comença la quinta edició de la mostra Mitgeres a Valls

Amb l’organització de Llumull Accions Audiovisuals i el Casal Popular La Turba i el suport del Museu de Valls i la col·laboració d’altres col·lectius vallencs i entitats es donà el tret de sortida el dia 30 de setembre d’aquesta quinta edició de la mostra de fotografia urbana de Valls MITGERES _22 amb la inauguració de les exposicions que hi ha al Institut d’Estudis Vallencs. Com en anteriors edicions la mostra contarà amb les seves ja clàssiques instal·lacions fotogràfiques de gran format, en aquest cas divuit, de 9 fotògraf i fotògrafes que romandran exposades a la vista de tothom. Noves ubicacions, a les mitgeres o a les façanes de cases abandonades, s’afegiran a les més de 55 fotografies penjades pels carrers del centre històric de Valls els anys anteriors, convertint el cor de la ciutat en un gran museu que, malauradament, va ampliant-se per la degradació del barri. Juntament a aquesta gran exposició urbana, i com en anys anteriors, també compta amb altres activitats que enriqueixen la mostra, com exposicions, xerrades, presentacions o rutes guiades. UN CAP DE SETMANA PLE D’ACTIVITATS El plat fort de les jornades vindrà el dissabte 8 d’octubre. Pel matí, autores i autors de les fotografies desvetllaran les interessants històries que amaguen les seves obres, apropant les realitats mostrades i donant sentit al seu treball. Aquest dia a la tarda (a partir de les 17:30 hores, al Casal Popular la Turba), hi haurà la presentació del llibre “BRIANS: mujeres invisibles” amb Marta Fàbregas coautora del llibre i Marc Vidal editor, també la presentació del projecte “Dones reals, dones de poble” amb les seves protagonistes, dones d’Alcover, així com la presentació del col·lectiu de fotògrafs km0 de TGN i la presentació del Concurs de fotografia Patrimoni Vallenc en la seva 17a edició. El certamen també comptarà amb rutes guiades per les diferents fotografies més dies (concretament el diumenge 9 al matí i dissabte 22 al matí d’octubre). ELS l LES FOTÒGRAFS l LES ACTIVITATS DE L'EDICIÓ 2022 Amb el tema Victòria com a marc temàtic, l’organització ha escollit les fotografies dels i les autores participants, intentant, com en altres edicions combinar la presència de gent pròxima, ja sigui de Valls o del Camp de Tarragona, amb noms de més enllà, sempre respectant la paritat i barrejant diferents edats i experiències per mostrar la major diversitat possible. Els i les fotògrafes escollides per aquesta edició són: Lucia Herrero, Roger Grasas, Mireia Comas, Àngel Ullate, Ester Pérez Berenguer, Sergi Rugrand, Karen Alava, Albert Salamé i Montse Ferré. Des de l’AAVV del Barri Antic, el retrat de na M. Àurea Català i Roca, que pretenen recuperar la memòria històrica de les dones vallenques i amb la col·laboració d’INSPAI de la Diputació de Girona amb l’exposició de n’Oriol Roura i els seleccionats del Clic jove de fotoperiodisme organitzat per l’associació Diomira i Joventut de la Generalitat de Catalunya. LA MOSTRA NO OBLIDA EL LLEGAT CATALÀ-ROCA

Aquest any 2022, el Govern de la Generalitat de Catalunya l’ha declarar any Català-Roca, coincidint amb el naixement d’en Francesc Català-Roca. La mostra de fotografia urbana de Valls Mitgeres - 2022 també vol seguir el fil i posar en valor la nissaga Català-Roca. Així, a l’espai de Ca l’Alemany al carrer dels metges, i en col·laboració amb el Museu de Valls hi tornarà a haver-hi dues fotografies d’en Francesc Català-Roca.

Volen fer un pas més i reivindicar la figura de na M. Àurea Català i Roca. Formada a la Llotja, va participar com a retocadora en l’aventura fotogràfica al costat del pare i els germans.