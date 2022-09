consulta populara

Santpedor torna a dir "No" al maltractament de les "vaquetes"

Santpedor ha celebrat avui una consulta per decidir si ha de recuperar les vaquetes com a acte de Festa Major, que ha comptat amb un 43,38% de participació El NO s’ha imposat per 41 vots de diferencia. De 9 del matí a 8 del vespre un total de 2.750 persones s’han acostat al col·legi electoral ubicat a Cal Llovet per expressar la seva opinió. Els resultats han estat 1331 vots del sí 1372 del no, 26 nuls i 21 en blanc.

La consulta prové d’una iniciativa popular, que ha recollit gairebé un miler de signatures per a poder tornar a celebrar una consulta sobre el tema de les vaquetes. La Llei 10/2014 de consultes populars no referendàries permet que passats dos anys es pugui fer una consulta sobre un mateix tema si es té el suport del 10% del cens de més de 16 anys del municipi. Tot i que es tracta d’una iniciativa popular, correspon a l’Ajuntament convocar i organitzar la votació, i ho ha fet de manera unànime a través d’una comissió formada per tots els grups municipals amb representació al Consistori i els promotors de la consulta.

El 2019 va guanyar el NO per 46 vots de diferència i amb una participació del 27%

El 24 de novembre de 2019 Santpedor ja va posar les urnes i va votar sobre el manteniment de les vaquetes com a acte de la Festa Major en una consulta popular no referendària impulsada per l'actual equip de govern i com a compromís de tots els grups municipals durant la campanya de les eleccions municipals de 2019 davant d'un tema que crea molt debat al poble. En aquella consulta, que va comptar amb un 37% de participació, el NO a les vaquetes es va imposar per 46 vots de diferència.