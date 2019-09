animalista

Consulta popular la continuïtat dels correbous a Santpedor

La Plataforma Animalista de Santpedor (PAS) ha valorat positivament la decisió de l’Ajuntament de Santpedor de portar a consulta popular la continuïtat dels correbous ( vaquetes) al municipi.

El recent incident en els correbous de Vidreres (Girona) on van resultar ferides 19 persones, han precipitat sens dubte aquesta decisió, malgrat que l’alcalde de Santpedor Xavier Codina afirmi que no hi ha cap tipus de relació.

Recorda que la PAS al 2016 ja es va reunir amb l’equip de govern i la resta de partits de l’oposició per proposar la possibilitat de realitzar una consulta popular sobre l’espectacle dels correbous.

Davant la manca de posicionament, l’abril del 2017 en un ple municipal i en forma de pregunta, la PAS va tornar a demanar fer una consulta popular. Aleshores, l’equip de govern encapçalat per l’actual alcalde, es va oposar de manera ferma i contundent, negant que al poble existís cap debat entorn aquest espectacle i que estaven a favor de la seva continuïtat.

Com a Plataforma que ja va demanar fa tres anys aquesta consulta volem formar part obertament en tot el procés participatiu, de la mateixa manera que ja han anunciat que ho ferien amb els organitzadors dels correbous.

La PAS, amb el suport de la Fundació Fauna i d’altres entitats animalistes ja anunciem que participarem activament fent campanya al poble informant de primera mà la sobre la realitat dels correbous i la vulneració dels drets d’aquests animals.

Confiem en que Santpedor esdevingui per fi #SantpedorSenseVaquetes.

Tots els veïns i veïnes del poble de Santpedor que vulguin col·laborar en aquesta campanya es poden posar en contacte a través d’aquesta pàgina. https://www.facebook.com/SantpedorSenseVaquetes