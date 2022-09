Música

Obertes les votacions populars dels V Premis Enderrock de la Música Balear 2022

El públic ja pot començar a votar els finalistes de la cinquena edició dels Premis Enderrock de la Música Balear 2022, uns guardons atorgats pel Grup Editorial Enderrock i l’Obra Cultural Balear.Enguany la gala d’entrega dels premis es farà el dimecres 2 de novembre i com a novetat es traslladarà al Teatre Principal de Palma, un espai amb major capacitat d’aforament que el Teatre Xesc Forteza, on s’havia fet fins ara. La festa anual de la música balear vol reunir tot el sector musical illenc, a més de les principals institucions culturals, amb el reconeixement als artistes més destacats i l’estrena en directe d’alguns dels discos de la nova temporada. L’acte tindrà el suport del Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca, amb el patrocini de Damm.A partir del 5 de setembre i fins al 18 de setembre estan obertes les votacions populars per escollir els millors artistes, discos i cançons procedents de les Illes Balears al llarg del darrer any, de l’1 de setembre del 2021 al 31 d’agost del 2022. Les votacions es poden fer a través de www.premismusicabalear.cat En aquesta primera fase quedaran seleccionats els 3 finalistes en cada una de les 10 categories: millor artista, millor artista revelació, millor cançó, millor disc de pop-rock, millor disc de música urbana, millor disc de cançó d’autor, millor disc de folk, millor disc de jazz, millor disc de clàssica i millor disc en llengua no catalana.Els 30 finalistes de les votacions populars es donaran a conèixer el dimecres 28 de setembre. Aquest dia també es faran públics els Premis de la Crítica, que atorguen en diferents categories periodistes especialitzats i professionals de la música.Els guanyadors de les votacions populars es donaran a conèixer en la gala del 2 de novembre al Principal. Durant l’acte, que comptarà amb actuacions musicals, s’entregaran també els Premis de la Crítica, el Premi d’Honor, el Premi a la Trajectòria i el Premi especial a una persona o entitat per part de l’Obra Cultural Balear.La producció musical balear en llengua catalana i instrumentals no ha deixat d’augmentar els darrers anys, passant dels 88 discos anuals que es publicaven el 2015 als 183 que s’han publicat el 2021 en qualsevol format (inclosos àlbums i senzills). En sis anys l’augment ha estat del 108%, mentre que el creixement respecte a l’any anterior suposa un 10% de més produccions. Els estils que més han crescut el darrer any han estat la cançó d’autor (67%), la clàssica (100%) i el jazz (21%). La producció discogràfica en llengua no catalana també ha augmentat un 50%, respecte a la temporada anterior.