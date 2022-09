Energia

La CUP critica que la Comunitat Energètica del Polígon Agro-Reus fomenta el monopoli i el benefici privat

La CUP de Reus ha denunciat que la Comunitat Energètica del Polígon Agro-Reus enriquirà les grans empreses del polígon més gran de la ciutat. La comunitat, la primera público-privada de la ciutat, «fomenta el monopoli i el benefici privat», ha denunciat la formació anticapitalista, que ha subratllat les «ombres i dubtes» respecte el suposat retorn social de la comunitat.

La regidora Mònica Pàmies ha criticat que el projecte s’ha fet amb moltes presses «perquè el Govern volia optar als Fons Next Generation de la Unió Europea», que cobreixen el 55% del cost total. Joan Ribas, membre de la comissió de Medi Ambient de la CUP, ha fet una exposició dels números que el mateix ajuntament va publicar l’abril d’enguany: 4.411.532,28€ de cost total i 1.994.445,70€ de subvenció sol·licitada; el restant que les empreses hauran de pagar 2.417.086,58€. Ribas ha afegit que l’Ajuntament beneficiarà l’IBI al 50% durant 5 anys a totes aquestes empreses.

El cupaire ha subratllat que és «sorprenent» que la cessió que les empreses fan de la coberta a l’Ajuntament sigui de 10 anys: «amb una vida útil de 25 anys de les plaques solars i recuperant la inversió en només 5, això vol dir que a partir dels 10 anys passa a ser un negoci privat», ha etzibat. Ribas també ha denunciat que la tramitació ha estat feta pels serveis tècnics de l’Ajuntament: «les empreses privades tindran instal·lacions particulars amb un 25 o 30% del cost real».

El també membre de la comissió de Medi Ambient de la CUP, Antoni Nogués, ha destacat la paradoxa de les intencions de l’Ajuntament. «Diuen que els excedents d’energia aniran a famílies en situacions extremes, però la legislació només permet cedir energia fins a 500 metres; com volen afavorir aquestes famílies que són a molta més distància?», qüestiona Nogués. El cupaire també critica que el projecte està fet sense tenir en compte les diferents teulades. «En aquest estudi es consideren superfícies, però no angles ni orientacions: hi ha empreses que són pràcticament nord. Tot això no s'ha tingut en compte!», s’ha escandalitzat Nogués. L’ecologista ha assegurat que això pot comportar una desviació important respecte el que pot acabar passant.

Pàmies ha criticat que, als estatuts de la comunitat energètica, la junta no té límits de mandat. La comunitat compta amb un 32% de participació de l’Ajuntament, un 48% del grup d’empreses Massergrup, Setier i Tecnol i en el 20% restant s’hi inclouen 5 empreses. La regidora ha denunciat que hi ha una empresa amb clara superioritat, Tecnol, l’amo de la qual és l’actual president de la comunitat energètica i serà determinant a l'hora de marcar el preu. «Tenim dubtes sobre un possible conflicte d'interessos, tant sobre el que suposa ser membre d’aquesta comunitat i rebre descomptes fiscals i tenir contractes municipals, quan aquestes empreses són patrocinadores d’esdeveniments municipals, o tenir un familiar del regidor de medi ambient contractat per una d'aquestes empreses», ha exposat Pàmies.

La regidora ha explicat que, de les 281 empreses instal·lades al polígon, 5 s’han triat molt a dit «i no s’ha obert la porta a la participació de la resta; se'ls va informar però no se'ls va oferir que hi tinguessin accés, ni es va oferir facilitar els tràmits perquè poguessin participar-hi». «No pot ser que, havent-hi gairebé 300 empreses al polígon, siguin només 12 les que hi participen, i quan moltes pertanyen al mateix amo: d'això se’n diu monopoli», ha reblat Pàmies.