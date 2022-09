lluita sindical

Intersindical Valenciana defensar la lluita del col·lectiu ‘rider’ als jutjats

Continua la lluita del col·lectiu ‘rider’ contra les grans multinacionals de repartiment. Aquest matí ha tingut lloc al Jutjat número 15 de València el judici contra l’empresa Glovo. Un procés judicial que afecta a més de 600 ‘riders’. Durant la sessió, Intersindical Valenciana, que representa una part del col·lectiu ha reiterat que els treballadors i treballadores d’aquestes plataformes són falsos autònoms i que haurien de ser assalariats. Aquest és el posicionament que, en el seu dia, va emetre la Inspecció de Treball, després de la denúncia que va interterposar Intersindical Valenciana. El Sindicat, en conseqüència, demana el pagament de les quotes que l’empresa hauria d’haver abonat a la Seguretat Social des d’octubre de 2015 fins setembre de 2018. Una xifra que s’apropa al milió d’euros.

La tresoreria de la Seguretat Social ha defensat la mateixa postura que la Intersindical Valenciana. Per contra, la mercantil Glovo manté que les treballadores i treballadors de repartiment no són assalariats, sinó autònoms. El judici havia d’haver tingut lloc en setembre de 2020, però es va ajornar per la pandèmia de covid-19.

Sentències favorables

Intersindical Valenciana sempre ha estat al costat de la lluita del col·lectiu ‘rider’ i ja ha guanyat algunes sentències en aquest sentit. El 28 d’octubre de l’any passat, per exemple, el Jutjat del Social número 15 va emetre una sentència contra Glovo per contractar en frau de llei un repartidor. I anteriorment també s’han aconseguit victòries judicials contra altres plataformes semblants com ara Deliveroo. Cal tindre en compte que el Tribunal Suprem, va sentenciar en maig de 2020 en aquest sentit: que els ‘riders’ són falsos autònoms. Una sentència que genera jurisprudència i marca la línia que han de seguir la resta de tribunals.