MidCat

Es reactiva la plataforma contrària al gasoducte que ha de creuar el terme de la Jonquera

Membres de la plataforma d'oposició al MidCat s'estan s’estan reorganitzant i preparen mobilitzacions i accions si se segueix tirant endavant la idea de construir aquest, o qualsevol altre, projecte de gasoducte.

Una part del territori es continua oposant a un projecte que ha portat polèmica des del principi. I aquest mes de setembre la plataforma Resposta al Midcat, juntament amb altres entitats socials i ecologistes, ha fet una roda de premsa per exposar els motius pels quals se segueix oposant al gasoducte. L'entitat explicat que s'han hagut de reactivar a causa, precisament, de les intencions dels governs espanyol i alemany, i a les que s’ha sumat el president català Pere Aragonès o la patronal espanyola, de tornar apostar per un projecte ja arxivat fa quatre anys per l’elevat cost, la seva dubtosa rendibilitat i el poc interès francès.

A més dels motius que ja van dur-los a oposar-s’hi al seu dia, i davant del nou context d’emergència climàtica i crisi energètica, la plataforma ha volgut remarcar que seguir desenvolupant infraestructures gasístiques no fa més que “continuar finançant una indústria fòssil, que només beneficia a energètiques, constructores i bancs” i “que ens allunya dels objectius comunitaris de descarbonitzar l’economia i arribar a la neutralitat de carboni el 2050”.