Acomiadaments

Demanen la readmissió de 6 treballadores acomiadades de l'Escola d'Adults d'Altafulla

L'assemblea de docents de l'Escola d'Adults d'Altafulla ha convoca una assemblea oberta informativa el proper dimarts, dia 6, a les 11h davant l'Ajuntament. Aquesta assemblea té l'objectiu d'explicar a l'alumnat i a tota la població interessada com ha anat tot plegat fins ara i aclarir la situació de confusió provocada per l'anunci de represa de les classes. L'alumnat ha anat preguntant pensant que tot estava resolt i res més lluny de la realitat.

Per aquest motiu, en aquesta assemblea es resoldrà qualsevol dubte que hi hagi sobre l'estat del cas. També per aquest motiu es comptarà amb la presència de l'advocada que les representa.

Malgrat la negativa al diàleg, l'equip de docents espera que el nou equip de govern municipal reflexioni sobre el paper que pot jugar-hi i demostri que té la voluntat política de reprendre un servei públic com l'escola que mai no hauria d'haver tancat.