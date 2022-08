llibres

Vicent Partal presenta el seu darrer llibre "Fronteres a Ondara

VICENT PARTAL PRESENTA EL SEU DARRER LLIBRE “FRONTERES” A ONDARA a la Marina Alta

Ara fa just un any Vicent Partal estigué a Ondara, al bar Sendra, per a exposar als assistents el seu punt de vista sobre “el procés vist des del País Valencià i la situació política actual del poble valencià dins de l’estat espanyol i el seu futur”. La conferència va ser tot un èxit i, allà mateix, Partal i els assistents ens vam acomiadar tot desitjant tornar a veure’ns l’any següent. I ho hem tornat a fer. El divendres, 5 d’agost, de nou a Ondara i ara al restaurant Tasta’m, orgaitzada pels amics d’Esmorzar de la terra-Espai de debat i per l’Associació Cultural Ocell d’Ondara, Vicent Partal va tornar per a presentar el seu darrer llibre “Fronteres”. Com ja va passar l’any passat, el local estava ple de gom a gom, disposats a escoltar que ens havia de dir sobre les fronteres un periodista que ha estat un grapat d’anys fent de corresponsal, que ha viscut nombrosos conflictes, i és un dels periodistes amb més trajectòria i coneixements sobre geopolítica i espais de frontera i un gran expert en política internacional. A més és el director i fundador del portal VilaWeb, President de l’European Journalism Centre i el seu treball periodístic és reconegut amb nombrosos premis (Ciutat de Barcelona, de Periodisme, Premi Nacional de periodisme, Premis Nacional d’Internet, Premi Nacional Joan Coromines i Premi Valencià de l’any, entre d’altres).

Al llarg de la xarrada Partal ens va anar exposant de manera molt pedagògica i acompanyat de mapes, l’origen de les fronteres i la seua evolució i sobretot el perquè. En principi les fronteres no existien en un mapa tal com ho entenem avui, el canvi fonamental, com va afirmar Joan Francesc Mira, esdevé quan percebem la transformació del territori en figura. La cosa continua intentant consolidar el concepte nació-estat, obeint a la pretesa igualtat estat = nació. I ens demostra com malgrat l’afirmació que la “integritat territorial és inqüestionable”, resulta que al llarg dels segles XX i XXI s’han canviat moltes fronteres i encara en queden, de canvis. Perquè, com deia el geògraf Lluís Casassas, “cap ratlla sobre un mapa, cap ni una, és casual”. Tota frontera és política, no n’hi ha de determinismes naturals que siguen perennes, “contra allò que els estats volen que pensem, tota frontera és una invenció humana”.

I per a exposar-ho més clarament descriu en el llibre els cas de trenta-set espais fronterers: l’esmicolament de la Unió Soviètica, la guerra dels Balcans, el naixement de repúbliques i el renaixement de llengües oficialment extingides, Belfast a Irlanda, Israel i Palestina,...

Quan va posar fi a la seua exposició va tenir lloc un col·loqui amb el públic assistent, que va haver de ser interromput perquè l’acte corria el perill d’allargar-se massa. A continuació vora 50 dels assistents vam seguir la conversa acompanyats d’un bon sopar i amb una animadíssima tertúlia. Ens vam acomiadar tot desitjant que no siga la darrera i fins l’any que ve.