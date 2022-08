Ells volen devorar-nos

Per Dolors Bellés. Publicat al diari El Punt Avui el 21 d'agost de 2022

“Catalunya serà independent perquè prèviament hi haurà hagut una negociació amb el govern espanyol”, va dir el president Pere Aragonès, en una entrevista al setmanari El Temps, i va afegir: “Que la independència de Catalunya acabarà sent reconeguda per la comunitat internacional amb una taula de negociació, com ho han estat totes les independències reconegudes.” I Kosova? L’aplicació del 155, el discurs del 3-O de Felip VI i la repressió persistent apunten el camí contrari al que assenyala el president. No ho va permetre l’Espanya republicana ni tampoc ho ha permès la d’ara, aquesta que s’autoanomena democràtica, però que al capdavant de la qual hi ha el règim del 78; perdó, el règim franquista del 78 no voldria amagar l’autoria, no ho permetrà. Joan Prats (Sabadell, 1904 - Viena, 1971) –conegut pel pseudònim Armand Obiols– va definir el conflicte entre Catalunya i l’Estat de manera molt gràfica: “Ells volen devorar-nos i nosaltres no volem ser devorats.” Cal ser molt càndid per no veure això i que aquesta relació continuarà així fins que Catalunya sigui independent. Només així m’explico la fe cega d’alguns en l’Estat. El president Aragonès diu que mantindrà el diàleg o la negociació amb el PP i Vox si obtenen el govern. En realitat el resultat en relació amb l’autodeterminació serà el mateix. Feijóo ja ha respost que cal tipificar en el Codi Penal que aquests referèndums són il·legals. D’altra banda, ja se’n recorda, el president Aragonès, que encara hi ha pendents de judici testimonis independentistes que es van negar a cap mena d’interrogatori amb els feixistes de Vox? El conflicte no s’ha acabat. I tant que no!, és evident. Només s’acabarà quan ells hagin devorat Catalunya o aquesta sigui independent. Fa cinc anys, però, Catalunya va triar lluitar democràticament per deixar ser reu d’una Espanya que ens està deixant amb la pell i l’os i ens nega els nostres drets nacionals. Va fer un referèndum, vam votar, i va guanyar el sí a la pregunta “voleu que Catalunya sigui un Estat independent en forma de república?”. Ara toca culminar el procés. Ho va dir Turull, i hi estic d’acord, perquè deixar les coses a mig fer... Sempre he sentit dir que el es comença s’acaba.