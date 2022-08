El futur de Zelenski

Hi ha una expressió castellana que sempre m’ha fet gràcia, per com n’és d’il·lustrativa: quedar-se penjat de la brotxa. Imagineu un pintor a qui treuen el suport, l’escala, i es queda enganxat a la brotxa mentre pinta. Evidentment, és la imatge clara de deixar algú penjat, treure-li el terra on s’assenta. I això és, precisament, el que sembla que li passarà a l’actual president d’Ucraïna.

La setmana passada, The New York Times publicava l’anàlisi de Thomas Friedman, un dels seus columnistes principals, expert en geopolítica, en què revelava que l’administració de Biden ja no confia en el president ucraïnès. El mateix diari informava sobre la purga dels serveis militars i de seguretat de Zelenski, acompanyada també de la purga de la fiscal general, que ha liquidat d’un cop de ploma.

Just després, l’informe d’Amnistia Internacional, en què denuncien que l’exèrcit ucraïnès està incomplint sistemàticament el dret internacional en matèria humanitària, posant en perill la població civil ucraïnesa: instal·lant les bases militars en hospitals, escoles i a prop de zones residencials sense evacuar la població ni garantir-ne la seguretat. O sigui, posant-los com a objectius militars.

Diumenge passat, la CBS va publicar un documental d’investigació en què es revela que el 70% de les armes enviades a Ucraïna han passat a mans de grups terroristes de l’Orient mitjà i l’Àfrica. The National Review anuncia que és possible que el discurs pugui apuntar, en breu, cap a “vam fer tot el que vam poder per ajudar els ucraïnesos a defensar-se, però, al final, van ser massa incompetents i massa corruptes i estaven massa assetjats per les lluites internes”. Així ho explicava, aquesta setmana, Glenn Diesen, un expert en geopolítica, professor de la Universitat del Sud-est de Noruega.

Quan Zelenski es quedi penjat de la brotxa, ens farem moltes preguntes. Això, és clar, si no és víctima d’una falsa bandera que acusi el dimoni de ser culpable de tots els mals.