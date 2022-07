Venuts a Turquia

Per Dolors Bellés. Publicat al diari El Punt Avui el 30 de juny de 2022

Erdogan ho ha aconseguit. Finlàndia i Suècia han venut els kurds a canvi que Turquia no posi entrebancs al seu ingrés a l’Aliança Atlàntica i la cimera de l’OTAN de Madrid pugui vendre’s com un èxit. A canvi de deixar-los entrar al club de seguretat, els nòrdics s’han compromès a atendre les peticions turques pendents de deportació o extradició basant-se en les “proves” aportades pels serveis secrets turcs. Tinc la sensació que tot s’hi val mentre sigui anar contra Rússia. Poc importa si Turquia respecta els drets humans o no, ni que gràcies als kurds s’aconseguís frenar Estat Islàmic a Síria just quan es pensava que els gihadistes guanyarien la guerra. El que els passi als kurds ja no importa, ara l’única cosa que compta és mantenir el poder al preu que sigui.