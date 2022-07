Mobilitat

Mobilització al Baix Llobregat Sud per un transport públic digne

Sindicats i moviments populars de la comarca han constituït la “Plataforma per un servei digne de bus al Baix Llobregat sud” a conseqüència de les irregularitats amb les que es troben els usuaris.

I és que tot i el canvi d'empresa concessionària de les línies de bus del Baix Llobregat Sud, sota la competència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el servei en lloc de millorar es pitjor que amb l'anterior. Per aquest motiu, han convocat una mobilització aquest dissabte a les 9.30", partirà de l’estació de Rodalies de Gavà, per arribar a l’ajuntament de Viladecans per la C-245.

L’any passat, l’empresa Avanza va substituir a Mohn com a concessionària de les línies de bus del Baix Llobregat Sud, sota la competència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) .

Aquest servei de transport públic presentava problemes greus amb l’anterior operador, "com l’abandonament del manteniment dels vehicles, fet que afectava tant a les persones usuàries com a treballadors".

Amb la gestió de la nova empresa es va anunciar una gran compra d’autobusos, però a hores d’ara tan sols s’han incorporat 41 vehicles d’altres concessions, molts d’ells en males condicions (mitjanes d’antiguitat de 14 anys) i d’altres no preparats per al servei urbà.

Tot plegat ha contribuït "a degradar, encara més, la qualitat del servei de bus interurbà de l’AMB, cada dia deixen de sortir vehicles (han arribat a anul•lar-se 60 al dia), incomplint els horaris i les freqüències que esperen les persones usuàries."

A més a més, també es produeix una situació, "molt greu per als col•lectius amb mobilitat reduïda al restar espatllades moltes rampes que necessiten. També és habitual la manca d’aire condicionat, la brutícia generalitzada, els elements trencats o la presència d’insectes.", entre altres problemàtiques.