Repressió

Marchena fuig de l'Icab amb la cua entre cames

Aquest dilluns a la tarda, l’Assemblea Nacional Catalana ha cridat a manifestar-se davant del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), on el president de la Sala Segona del Tribunal Suprem espanyol i autor de la sentència de l’1-O, Manuel Marchena, estava convidat com a ponent per la secció de Dret Penal del Col·legi. Centenars de persones han seguit la crida, demostrant una vegada més que la gent és #LaForçaQueTotHoMou.

Allà, l’Assemblea ha desplegat una pantalla de LED gegant des d’on s’han projectat les imatges de violència policial contra manifestants pacífics l’1 d’octubre del 2017, que Marchena no va permetre que es mostressin en el vergonyós judici que va acabar amb les infames penes de presó contra nou líders independentistes, entre els quals els presidents de les entitats convocants, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i la també expresidenta de l’Assemblea, Carme Forcadell.

En aquesta línia, l’Assemblea i Òmnium Cultural, juntament amb múltiples entitats de juristes i advocades i advocats, han impulsat un comunicat de protesta on es denuncien la multitud d’infraccions contra drets humans que es van cometre en el judici. El comunicat destaca, entre altres ítems, les “irregularitats, infraccions processals i violacions de drets fonamentals, tal com va denunciar l’informe Catalan Referendum Case d’International Trial Watch, entitat que es va crear amb observadors locals i internacionals, en la qual van participar molts dels juristes avui presents, i que va documentar i denunciar aquestes irregularitats”.

La presidenta de l’Assemblea, Dolors Feliu, ha denunciat que “és una provocació que vingui el jutge Marchena, magistrat president de la Sala Penal del Tribunal Suprem quan van jutjar als nostres dirigents independentistes i encara continua sent el president del Tribunal Suprem i ve aquí a donar-nos lliçons d’intel·ligència artificial quan tenim la qüestió del Catalan Gate damunt de la taula”. I ha afegit que “una de les vulneracions al dret de defensa més clares va ser negar-se a mostrar els vídeos de la violència policial durant el judici de l’1-O. Per això el rebem amb aquestes imatges”.

Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural, també ha destacat que “som aquí perquè no volem que vingui Marchena, ni que ens doni cap lliçó qui utilitza el dret per reprimir en lloc de per defensar els drets fonamentals”.

Cal recordar que el Tribunal Suprem va condemnar a 100 anys de presó dirigents socials i polítics com a responsables de l’exercici de drets democràtics de llibertat d’expressió de tot un poble.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">⬛️⬜️ Moment en què els juristes han abandonat la sala on Manuel Marchena estava oferint una conferència sobre intel·ligència artificial per mostrar el rebuig a un dels artífexs de les sentències injustes contra els presos polítics<a href="https://twitter.com/hashtag/Independ%C3%A8ncia%C3%89sLlibertat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IndependènciaÉsLlibertat</a> <a href="https://t.co/kgAqOd4XSb">pic.twitter.com/kgAqOd4XSb</a></p>— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) <a href="https://twitter.com/assemblea/status/1543988815865446401?ref_src=twsrc%5Etfw">July 4, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Mossos reprimint la gent que vol protestar per la presència de l'indesitjable del Marchena. Vergonya i molt de fàstic! 🤮 <a href="https://t.co/Aqe3HuZnJp">pic.twitter.com/Aqe3HuZnJp</a></p>— 𝓥𝓲𝓹𝓼✊🏻 (@VDVips) <a href="https://twitter.com/VDVips/status/1543966195686277120?ref_src=twsrc%5Etfw">July 4, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">🔴La polèmica visita de Manuel Marchena al Col·legi d’Advocats de Barcelona ha desfermat protestes i escenes de tensió a l’exterior de l’edifici<a href="https://t.co/0aU1lhRiMU">https://t.co/0aU1lhRiMU</a> <a href="https://t.co/OgJelqm8gx">pic.twitter.com/OgJelqm8gx</a></p>— VilaWeb (@VilaWeb) <a href="https://twitter.com/VilaWeb/status/1543976943497842688?ref_src=twsrc%5Etfw">July 4, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>