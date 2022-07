Xarxa Vendrellenca

La Federació d’associacions de veïns del municipi de Vendrell demana l’ajuntament de Vendrell i la Generalitat faci bonificacions al transport públic

L'entitat veïnal Federació Xarxa Vendrellenca ha presentat a l'ajuntament i la Generalitat un expedient demanant que des de les administracions es subvencioni el transport públic, seguint les passes del Govern Central que en aquest àmbit ha posat en marxa un pla de mesures per fer gratuïtes les Rodalies i els serveis de mitjana distància que dona RENFE.

L'entitat veïnal Federació Xarxa Vendrellenca ha traslladat a l'ajuntament de Vendrell i a la Generalitat una proposta perquè els serveis de transport públic per carretera d'àmbit local i els serveis de transport públic que uneixen la Comarca del Baix Penedès amb altres poblacions de titularitat de la Generalitat, siguin gratuïts, dintre del marc de millora de la subvenció del transport públic anunciada al Debat de l'Estat de la Nació que es fa al Congrés dels diputats aquests dies, pel president del Govern Pedro Sánchez, el qual ha demanat als ajuntaments i Governs autonòmics que tirin endavant bonificacions en serveis de transport públic de la seva titularitat.

L'entitat veïnal considera que s'han d'aplicar elements de gratuïtat que anuncia el Govern central als serveis de transport públic amb la finalitat de ajudar a les famílies, reduir les circulacions amb vehicles particulars i impulsar el transport públic.

Des de l'entitat s'espera una resposta positiva per part de les administracions amb l'objectiu d'implementar aquestes mesures que suposaran una ajuda a les famílies davant la situació de crisis deguda per la guerra generada per la invasió d´Ucraïna per part l'exèrcit rus.