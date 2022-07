LLuita institucional

Guanyem Badalona força un Ple extraordinari per aprovar 'bons de consum local' per al comerç i la restauració

L'organització d'esquerres lamenta el retard “incomprensible” provocat pel govern del PSC i la resta de partits "que hi estan subordinats". El fet que el govern no hagués treballat la mesura de cara al Ple Ordinari del passat dimarts, 26 de juliol, i no hagués previst que l'Agost no se celebren plens ordinaris, ha perjudicat la implantació de la mesura aquest estiu.

Aquesta circumstància obligarà a fer un Ple Extraordinari a principis de setembre per a aprovar la mesura. Guanyem Badalona ha forçat, alhora, la preceptiva Comissió Informativa necessària abans de qualsevol Ple per avui mateix divendres, 29 de juliol de 2022, amb caràcter d’urgència.