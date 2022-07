en defensa del territori

El GOB i l’Associació No a la Variant Nord d’Inca crítics amb el projecte

El GOB ha assistit avui al subcomitè d'avaluacions d'impacte ambiental on s'hi ha exposat l'informe relatiu a l'avaluació ambiental estratègica del projecte de Variant Nord d'Inca.

El GOB, juntament amb l'Associació No a la Variant Nord d'Inca, han fet seguiment des dels inicis del projecte de Variant que el Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Inca tenen projectat. Més concretament sobre el tram que ha estat motiu de tramitació ambiental per modificació de l'Estudi Informatiu que valorava les alternatives possibles de traçat.

La Comissió Balear de Medi Ambient, ha revisat el projecte i s'ha posicionat a favor de l'alternativa que menys impacte té sobre el sòl rústic, i que no coincideix amb la proposta de l'Estudi Informatiu i recolzada per l'Ajuntament d'Inca. Això no obstant, tot i que és l'alternativa manco impactant en termes de ambientals i territorials de les estudiades, des del GOB i l'Associació No a la Variant Nord insitstim en que, en fase d'avaluació ambiental estratègica, que cal considerar l'Alternativa zero que no s'exigeix per part de la CBMA, i que només demana que s'avaluï en el moment de realització del projecte de construcció i execució de la carretera.

Des del GOB i l'Associació No a la Variant Nord seguim defensant que qualsevol alternativa que impliqui la construcció d'una variant amb consideració d'interurbana concebuda com a carretera de dos sentits amb un màxim de velocitat de 80km/hora és un autèntic despropòsit. Des del principi, hem defensat el posicionament de la necessitat de valorar, des del punt de vista de mobilitat - i no de carreteres - l'alternativa zero, que passaria per descartar qualsevol construcció d'una variant i resoldre els problemes interns de mobilitat urbana d'inca i les connexions interurbanes (especialment accés a Lluc). Això podria fer-se a partir de la interconnexió de carrers i, a partir d'aquí, una reconfiguració de la mobilitat i les opcions que ofereix la pròpia configuració urbana del municipi. En aquest sentit, consideram que podria donar-se resposta als arguments que s'exposen per justificar la intervanció de carreteres a partir de l'execució d'un vial urbà amb la mateixa tipologia de la que actualment es presenta per a la prolongació del carrer Massanella.