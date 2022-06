lluita laboral

Vaga a autobusos de TMB el 22 de setembre

Les assemblees de matí i tarda del personal d'autobusos de TMB, celebrades a les Cotxeres de Sants, acorden no acceptar les propostes de conveni de la Direcció de TMB i convocar vaga de 24 hores el pròxim 22 de setembre.

Des d'octubre de 2021 s'està negociant el conveni d'autobusos sense cap avanç significatiu donat les posicions numantines de la direcció de l'Empresa que reiteradament es nega a obrir una verdadera negociació per millorar les condicions laborals de la plantilla.

Les propostes de la plantilla no només no són escoltades per la Direcció sinó que aquesta Direcció reacciona amb una bateria de propostes que significarien, en cas de ser acceptades pels sindicats, una pèrdua de drets dels treballadors/es i un empitjorament de les condicions laborals.

Davant d'aquesta situació les assemblees de matí i tarda dels treballadors/es d'autobusos acorden:

- Refusar la proposta de conveni presentada per la Direcció de TMB

- Mantenir la Plataforma reivindicativa acordada a l'assemblea general del 5 d'abril

- Donar de temps per arribar a un acord fins al 22 de setembre i en cas que l'empresa no canviï de posició convocar vaga el 22 S de 24 hores.

- El 22 S es farà una nova assemblea on es decidiran les dates de les noves mobilitzacions