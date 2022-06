Som Poble - ERC presentarà al·legacions a lOrdenança de Platges i reclama el servei de socorrisme en les platges del Vendrell

El grup municipal de Som Poble-ERC del Vendrell presentarà en els propers dies al·legacions a l'ordenança de platges aprovada en el ple del passat mes de maig. Els dos arguments principals de la coalició són la NO incorporació de la majoria de les seves 19 propostes que varen presentar en el procediment de confecció de l'ordenança, així com la no d'inclusió de les principals demandes de la ciutadania, entre les que destaquen:

1. Obertura de les dutxes

Tot i que des del Grup municipal podrien compartir el seu tancament davant l'emergència climàtica i el necessari estalvi d'aigua, veient les accions erràtiques del govern municipal en aquesta matèria, no ho poden acceptar. Expliquen que tant l'alt consum dels parcs i jardins en comparació amb el de les dutxes, com la deficient xarxa d'aigües del municipi amb pèrdues del 35%, o el fet que el govern vol gastar 1,4 Milions € en un nou edifici per Aigües del Vendrell en comptes de fer millores a la xarxa per reduir aquestes pèrdues tan importants, desacrediten completament l'argument. A proposta de Som Poble-ERC el març del 2021 es va aprovar per unanimitat una proposta per fer un auditoria i un pla d'Estalvi d’aigua que actualment s’està redactant. Entenen que amb els resultats d’aquest treball es podrà prioritzar de forma objectiva on cal invertir i actuar per reduir la pressió sobre els aqüífers i disminuir el consum de l’aigua de l’Ebre. A més, en aquest sentit, des del grup municipal anuncien que el proper mes presentaran una moció al Ple per instar a reutilitzar per altres usos l’aigua depurada amb tractament terciari de la depuradora comarcal, que ara es llença al Torrent del Lluch sense cap mena d’aprofitament.

2. La Bandera Blava

Per altra banda, argumenten que la negativa del govern a demanar la Bandera Blava, un distintiu que tenen pràcticament la totalitat dels municipis veïns, deixa El Vendrell en un important desavantatge competitiu. Una decisió que per a ells i elles seria comprensible si fos per aconseguir una certificació més sostenible com ara la Certificació Biosphere, amb la que ja compten alguns municipis de la vegueria i que s’alinearia de forma més clara amb els objectius de la Taula de municipis per un litoral sostenible del que el Vendrell en forma part i que en bona part comparteixen.