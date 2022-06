Escriptors

Recital poètic Tàrrega amb diversos escriptors dels Països Catalans

Tàrrega va celebrar aquest dissabte una vetllada poètica a la plaça dels Comediants, un dels indrets emblemàtics del nucli antic de la localitat. La Regidoria de Cultura, organitzadora de l’acte, va aplegar diversos escriptors actuals que han estat premiats en certàmens literaris dels Països Catalans.

S’hi van donar cita el mallorquí Carles Rebassa, la barcelonina Anna Gas i el targarí Pep Sanz, que van llegir els seus versos davant el públic. La valenciana Maria Josep Escrivà, que també hi estava convidada, va excusar l’assistència per motius de força major.

“Des de Tàrrega donem veu a joves poetes i a altres de ja consolidats, noms que s’han fet un lloc propi dins el món de les lletres en llengua catalana”, va dir Carlos Vílchez, regidor de Cultura, durant la presentació de la trobada.

Pep Sanz (1991) és un jove periodista i poeta de Tàrrega que recentment ha guanyat el Premi Joan Duch de poesia per a Joves Escriptors que concedeixen l’Editorial Fonoll i l’Ajuntament de Juneda per la seva obra titulada La mutació dels pollastres. El passat 2019 ja fou finalista del Certamen Art Jove de Poesia Salvador Iborra, amb el qual es va donar a conèixer com a escriptor. Actualment és col·laborador de la revista Nova Tàrrega i resideix actualment a Barcelona.

Carles Rebassa (1977) és un poeta de Ses Illes amb diversos llibres editats com Poema B i Els joves i les vídues, guardonat amb el Premi Ausiàs March de Gandia el 2006. L’any 2016 va publicar el poemari Pluja de foc i la novel·la Eren ells, distingida amb el Premi Ciutat de Tarragona Pin i Soler de Novel·la i el Premi Ciutat de Barcelona de Literatura Catalana. El 2018 va rebre el prestigiós Premi Carles Riba de poesia per l’obra Sons bruts.

Anna Gas Serra (1996) és poeta i narradora. En el gènere líric és autora de Crossa d’aigua, obra guanyadora el 2017 del Premi Joan Duch de Poesia per a Joves Escriptors. També ha publicat Llengua d’àntrax, Premi Josep Maria Llompart de Poesia Cavall Verd el 2019, atorgat per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana de les Illes. En el gènere de la prosa, va guanyar el Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions amb el recull El pèndol el 2022.