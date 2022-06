El cap de setmana proppassat, divendres 2 de juny fins al diumenge 5, s’ha celebrat a Iruña-Pamplona una nova trobada del Fòrum Sobiranista, que agrupa les fundacions de pensament vinculades a les esquerres sobiranistes, amb l’objectiu de posar en comú les diagnosis que des dels diferents sobiranismes han elaborat en relació amb l’evolució de l’Estat espanyol i les seves dinàmiques polítiques. El Fòrum es va començar a estructurar el 2019 com a espai de trobada entre forces d’esquerres sobiranistes i aglutina una vintena d’entitats polítiques, culturals i sindicals dels diferents pobles de l’Estat. Les Fundacions Darder Mascaró ha estat coorganitzadora dels actes, i Miquel Rosselló ostenta la presidència del Fòrum estatal.

La Fundació Iratzar i el Fòrum Sobiranista organitzaren un debat, el divendres, obert al públic amb la participació de n’Olalla Rodil -diputada del BNG al Parlament gallec, Mertxe Aizpurua -diputada d’EHBildu al Congrés, David Fernàndez periodista i exdiputat de la CUP, i Gemma Ubasart politòloga i de l’Institut Sobiranies, on s’analitzà la situació política actual a l’Estat espanyol, així com perspectives de futur de col·laboració de les forces sobiranistes que donen suport al Govern de PSOE i Unidas Podemos.

La jornada del dissabte es dedicà a temes de caràcter organitzatiu i de noves incorporacions al Fòrum, així mateix hi hagué una ronda d’intervencions sobre la realitat de cada territori i les perspectives de futur.

Diumenge els i les representants de les fundacions i entitats presents es traslladaren a la localitat d’Amaiur per tal de participar en l’acte organitzat per Nafarroa berriz altxa!,al lloc on es va dur la resistència davant la conquesta de Navarra a partir de 1512.

Una trobada molt interessant, on també es plantejà la celebració de la III Escola Sobiranista enguany a Santiago de Compostel·la els 23,24 i 25 de juliol, amb el lema Un Món en Transformació, organitzada conjuntament per les Fundacions gallegues Fundación Galiza Sempre, Fundación Moncho Reboiras i Fundación Terra e Tempo, totes elles integrants del Fòrum, amb el suport de Coppieters Fundation, i de CIEMEN.