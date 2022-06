Català

L'OCB demana una rectificació immediata al Govern de les Illes i espera que l'acreditació de coneixement del català es mantingui com a requisit

El Consell de Govern ha decidit que centenars de persones, que ara ocupen llocs de feina a les diferents administracions de les Illes Balears amb caràcter temporal, podran ser funcionaris de carrera o laborals fixs sense acreditar el requisit de català corresponent.

L'OCB demana una rectificació immediata al Govern de les Illes i espera que l'acreditació de coneixement del català es mantingui com a requisit

L’Obra Cultural Balear (OBC) espera una rectificació immediata del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, que ha aprovat el Govern de les Illes Balears, en el qual es preveu l’exempció del requisit d’acreditació de coneixement de Català per als funcionaris interins que no el puguin presentar.

Segons l’OCB, aquesta previsió suposa una modificació per la porta de darrere de la legislació de Funció Pública en la matèria i dificulta l’exercici del dret d’opció lingüística dels ciutadans de les Illes Balears en la seva comunicació amb les administracions. L’OCB demana als partits del Pacte que rectifiquin i tramitin aquest decret llei al Parlament com a projecte de llei i hi presentin i aprovin una esmena que elimini aquest despropòsit.

L’OCB recorda que en la defensa de la llengua no es pot fer cap passa enrere I que les bones intencions s’han de demostrar amb fets.