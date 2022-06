Per la República

L’1 d’octubre serà festa local a Matadepera

Una de les mocions que es van aprovar al ple ordinari d’aquest passat dilluns va ser establir la data de l’1 d’Octubre festa local en commemoració del referèndum d’autodeterminació que va tenir lloc el 2017.

La proposta, que va sortir originàriament del Consell per la República i a la que se li afegir ANC Matadepera, va ser aprovada al ple per tres grups municipals, Junts per Matadepera, Esquerra Republicana de Catalunya i CUP Matadepera, i el vot contrari de Ciutadans Matadepera, segons informa l'Assemblea Nacional Catalana del Vallès Occidental.

A la pràctica això suposarà que els anys en què l’1 d’octubre caigui en festiu (com aquest any en què cau en dissabte, o el que ve, en diumenge), les dues festes locals (la del gener, coincidint amb les Festes de Sant Sebastiài la de l’agost, amb la Festa Major) es mantindran. En canvi, els anys en què l’1 d’octubre caigui en dia feiner (el primer any serà el 2024 i en dimarts, ja que és any de traspàs), se substituirà el dilluns de Festa Major per aquesta.

El referèndum a Matadepera de l’1 d’octubre de 2017 es va saldar amb 4.333 dels 4.554 vots emesos a favor a d’una república catalana. En canvi, només 141 persones van votar amb un “No”. També hi va haver 63 vots en blanc i 16 vots nuls. La participació va ser d’un 65,7%. Mesos més tard l’equipament on es va celebrar la votació es va rebatejar amb el nom “Pavelló Primer d’Octubre”.