Energia

Els pobles de les Terres de l'Ebre i el Camp tenen potencial per cobrir la seva demanda energètica només amb renovables en entorns urbans

Un estudi de la URV, del qual se n'ha fet ressò ElVallenc, conclou que més del 95% dels municipis serien excedentaris

Els pobles de les Terres de l'Ebre i el Camp tenen prou potencial per cobrir la seva demanda energètica fent servir únicament fonts renovables instal·lades en entorns urbans. És la principal conclusió d’un estudi del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) encarregat per la Diputació de Tarragona. L’informe ha analitzat les teulades dels municipis que serien òptimes per col·locar-hi plaques solars, i les zones urbanes i periurbanes on seria possible instal·lar-hi plaques o molins de fins a 100 KW. La recerca ha estudiat municipi a municipi els llocs susceptibles d’acollir instal·lacions de renovables i, si s’aprofitessin tots aquests espais, més del 95% dels 184 tindrien excedents d’electricitat verda.