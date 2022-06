El proper dilluns 6 de juny, l’Organització Marítima Internacional (OMI) a Londres inicia les 78enes Negociacions Ambientals i Climàtiques per al Transport Marítim Internacional (MEPC78). L’agenda inclou discussions sobre una Àrea de Control d’Emissions en la Mar Mediterrània sobre les aigües residuals generades per la dessulfuració de gasos de fuita de la combustió del fueloil pesant així com mesures climàtiques.

La proposta de tots els països riberencs i de la UE de declarar el Mediterrani com a Zona de Control d’Emissions d’Òxids de Sofre (anomenada SECA, per les seves sigles en anglès) es debatrà per ser presentada per a la seva aprovació en la propera reunió del Comitè de Protecció del Medi marí al desembre de 2022. Juntament amb organitzacions ecologistes de la regió, entre elles l’alemanya NABU -que representarà la Coalició per la reducció de les emissions del transport marítim a l’OMI, Ecologistes en Acció fa quatre anys que està lluitant per aquesta regulació i l’acull amb satisfacció.

Maria García, portaveu d’Ecologistes en Acció, ha declarat: «La comunitat internacional ha de tractar positivament la proposta d’una Àrea de Control d’Emissions al Mediterrani. No calen més discussions. Els Estats membres han d’iniciar les gestions necessàries perquè pugui ser adoptada formalment en la propera reunió del comitè al desembre. Aquesta és l’única manera de garantir l’entrada en vigor de la SECA el 2025».

En les zones de control d’emissions, la contaminació procedent del transport marítim es redueix significativament. Milions de residents se’n beneficien, així com els ecosistemes naturals i el clima. Amb la designació de l’àrea de control d’emissions, almenys algunes regions poden veure’s alleujades fins que entrin en vigor noves mesures de reducció de les emissions del transport marítim.

A dia d’avui, el Mar del Nord, el Mar Bàltic i les aigües costaneres d’Amèrica del Nord són àrees de control d’emissions de SOx i NOx. Per al Mediterrani, tots els estats litorals van acordar treballar en la reducció de les emissions de NOx a través d’una Àrea de Control d’Emissions que inclogui també aquest contaminant. S’espera una decisió per a una presentació a l’OMI al desembre de 2023 durant la COP23 de la Convenció de Barcelona a Eslovènia. D’altra banda, s’estan iniciant encara els debats sobre la designació d’una Àrea de Control d’Emissions sobre els SOx i NOx a l’Atlàntic.

Ecologistes en Acció insisteix que totes les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del transport marítim han de reduir-se a la meitat el 2030 i el transport marítim també ha de ser climàticament neutre per al 2050. «El fueloil pesant ha de prohibir-se immediatament. Qualsevol declaració sobre intencions ambientals o de protecció del clima sense una prohibició d’aquest combustible tòxic sona com una burla davant l’emergència climàtica i ecològica», ha afegit María García.

Els vaixells de navegació marítima van cremar al voltant de 165 milions de tones de fuel pesat a tot el món el 2020. També aquell any el límit de sofre per als combustibles marins es va reduir dràsticament i en comptes del 3,5%, només es va permetre el 0,5%. Una reducció important, encara que sigui un dièsel marí que és 500 vegades més tòxic en òxids de sofre que el dièsel dels cotxes.

Per a l’organització ecologista, desafortunadament milers de vaixells continuen navegant amb fueloil pesat (altament tòxic, però barat) perquè la normativa permet usar-lo si els vaixells utilitzen un sistema de depuració de gasos (anomenats ¨scrubbers¨, per les seves sigles en anglès). Aquest sistema neteja les emissions contaminants però aboca els tòxics de les aigües residuals que genera directament al mar, amb enormes impactes sobre els ecosistemes marins.

María García conclou: «Per a prendre un rumb clar cap als objectius de protecció del clima, s’han de parar immediatament les ampliacions de noves terminals portuàries i de creixement del sector, i abordar un pla de reducció del sector del transport marítim. El nou escenari de descens energètic obliga a treballar en un canvi de model productiu i econòmic, relocalitzat i de baix consum energètic i de recursos materials, que doni resposta a les necessitats bàsiques de la població davant els previsibles col·lapses en les cadenes globals¨.