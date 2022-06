Festa per la Llengua

Dani Miquel, plat fort de la 5a edició del festival Cuquet Fest d'Alacant

Plataforma per la Llengua col·labora amb el Casal Popular Tio Cuc d'Alacant en la recuperació del festival infantil de les arts Cuquet Fest, que se celebrarà aquest dissabte 4 de juny a l'assecador de Les Cigarreres d'Alacant, un espai emblemàtic que acollirà durant tota la jornada activitats per als més menuts: tallers, jocs, circ, llibres, contacontes i música. Hi actuarà el cantautor Dani Miquel.

Des de les dotze del matí fins a les dues, hi haurà tallers d'espart, xapes, llimonada, punts de llibre i moltes més activitats per als xiquets. A les 12:30 h els participants podran gaudir de l'espectacle 'Els nostres monstres' de la mà del contacontes Lluís Abad. De vesprada, des de les 17 h fins a les 19 h, es realitzaran jocs de fusta tradicionals amb fustes reciclades.

A les 18 h hi ha previst l'espectacle de circ 'Amb barbes i esbojarrats' amb els germans Barbini, que oferiran un espectacle d'acrobàcies i de jocs malabars. La jornada culminarà a les 19 h amb l'actuació de Dani Miquel. El cantautor presentarà a Alacant l'espectacle 'Musiqueries', una mostra de cançons, jocs i propostes creatives amb l'arrel clavada en la nostra cultura.

Una festa per la llengua

El Cuquet Fest d'Alacant va nàixer fa cinc anys com una iniciativa d'activitats lúdiques pensades per a un públic infantil i familiar. Després de l'aturada a causa de la pandèmia, es recupera aquest festival on se celebren tallers i activitats per als xiquets.

La trobada també vol servir per a reivindicar els drets lingüístics dels valencianoparlants i la necessitat d'ampliar l'oferta cultural en valencià a la ciutat d'Alacant i a les comarques del sud del País Valencià.