#NoPaguem

BATEC torna a l'acció: "Hem obert la segona estació de Renfe més gran de Catalunya"

Aquest dijous a la tarda, BATEC ha dut a terme una nova acció de protesta contra la manca d’inversions a Rodalies a l’estació de Plaça de Catalunya. Un grup de joves han forçat els torns d’entrada, on habitualment es validen els tiquets, per tal que els passatgers hi poguessin accedir de franc. A la crida que han fet a les xarxes es deia que també hi haurien activitats com concerts, xerrades i tallers de cultura popular. Com així ha passat, una taula rodona amb el Sindicat de Lloguetres i Rebel·lió o Extinció, compartint experiències sobre les nostres lluites amb l’objectiu que "no ens robin el present. La cloenda de la protesta ha estat amb un concert del grup Ginestà i Alergicas_alpolen a l'interior de l'estació de Plaça Catalunya.

El col·lectiu es va donar a conèixer el passat 4 de maig, quan centenars van passar sense pagar a l’estació de Renfe d’Arc de Triomf i van anunciar una vaga de pagaments a Rodalies a partir de l’11 de maig.

Sota el lema “Fins que Madrid no pagui, no paguem!”, BATEC denuncia que "Madrid promet inversions per la xarxa ferroviària a Catalunya que no arriben mai. De tots els diners que pressuposten, la major part mai s'arriben a gastar en millorar els trens de la RENFE que agafen la majoria. El desastre de la RENFE a Catalunya té reponsables i és hora de començar a assenyalar-los. T'hi sumes?", així s'autodefineixen a la seva pàgina web.

⚠️ Necessitem molta gent a l'estació de @renfe de Plaça Catalunya.



Vine i suma't a la convocatòria!#NoPaguem 🔥 https://t.co/2dozAT6AIV — BATEC (@batec_cat) June 2, 2022

➡️ Tanquem la jornada d'avui amb el concert de @ginestaoficial des de l'estació de Plaça Catalunya.#NoPaguem pic.twitter.com/dGYyDhC16Y — BATEC (@batec_cat) June 2, 2022

➡️Ara, taula rodona amb @SindicatLloguer

i @xrjovesbcn. Compartim experiències sobre les nostres lluites amb l’objectiu que no ens robin el present! ✊🔥 pic.twitter.com/qrJOWQqshr — BATEC (@batec_cat) June 2, 2022

Avui hem donat suport a @batec_cat, la inversió en transport públic es completament necessària per lluitar contra el canvi climàtic. @xrjovesbcn han participat en la xerrada, gràcies per fer d'altaveu de l'emergència climàtica i gràcies a @batec_cat per deixar-nos participar! pic.twitter.com/hZGguy0z07 — Rebel·lió o Extinció BCN - XR Barcelona (@XRBarcelona) June 2, 2022