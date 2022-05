LLUITA INSTITUCIONAL

Salellas: “Girona enceta un canvi de cicle i nosaltres estem preparats per entomar el repte”

· La formació també destaca el seu caràcter municipalista i reivindica un govern “centrat al cent per cent en Girona”

Guanyem Girona ha celebrat un acte-vermut al mirador sobre l’Onyar de la plaça de Sant Feliu amb els seus simpatitzant. La trobada s’ha fet quan just quan fa tres anys de les eleccions municipals de 2019, on Guanyem es va convertir en segona força amb 6 regidors gràcies a obtenir 8.311 vots. Ara, a un any de les properes eleccions municipals i després de la renúncia a presentar-se de l’alcaldessa, Marta Madrenasi, la formació considera que es viu “un canvi de cicle”. Així ho ha expressat el cap de l’oposició i portaveu de Guanyem al consistori gironí, Lluc Saelellas, que ha destacatat la necessitat d’un “canvi de rumb al capdavant de la plaça del Vi”. “Tenim les idees, tenim les propostes i tenim l’equip”, ha assenyalat Salellas, que ha assegurat que Guanyem “està preparat per entomar el repte”.

La regidora Cristina Andreu també s’ha dirigit al públic assistent i ha repassat la trajectòria de Guanyem des que va néixer la tardor de 2018 i va entrar a l’Ajuntament el maig de 2019. La representant gironina ha posat l’accent en la “capacitat negociadora” i “d’aconseguir coses que canviïn la realitat i millorin la vida de la gent” per part de la seva formació.

En aquest sentit ha recordat que l’Ajuntament està en procés de comprar més de 200 pisos que serviran per a habitatge social gràcies als 4 milions d’euros que Guanyem va introduir en la negociació d’unes inversions. “Girona ha passat de dedicar 50.000€ a 4 milions d’euros per fer front a un dels reptes més grans que tenim com a ciutat com és l’habitatge, i això és gràcies a Guanyem”, ha expressat.

Andreu també ha destacat el compromís de Guanyem amb els barris i ho ha exemplificat amb la introducció de diverses partides al pressupost per comprar equipaments sociocomunitaris com són els futurs centres cívics de l’Eixample i de Montjuïc, els locals a Sant Narcís, Vista Alegre, Can Gibert per a usos comunitaris o un menjador social per a la gent gran a l’Esquerra del Ter.

D’altra banda, Andreu també ha celebrat que finalment el govern hagi cedit en la implementació de la moratòria d’habitatges d’ús turístic “per aturar la gentrificació del Barri Vell”. “Hem estat capaços d’arrossegar aquesta ciutat cap a polítiques de futur i socialment més justes”, ha reblat.

Per la seva part, Lluc Salellas ha assenyalat que la ciutat viu un “canvi de cicle” i que calen receptes noves, i no només “un canvi de cara”: “La ciutat mereix les millors respostes a aquesta crisi i una d’elles a nivell institucional és un govern social, republicà i transformador liderat per Guanyem Girona” que aporti “empenta i gestió correcta de places, carrers, serveis i equipaments”. Alhora, Salellas s’ha mostrat crític amb el govern de Junts i ERC que, ha dit, s’ha “lligat” a Ciutadans. Ho ha expressat en referència a l’acord de pressupost entre ambdós partits independentistes amb l’exportaveu de la formació taronja i pel contracte de neteja aprovat gràcies al vot de la regidora de Cs.

Finalment, Salellas ha destacat la importància d’un govern “centrat al cent per cent en Girona” i ha reivindicat el caràcter municipalista de Guanyem Girona.