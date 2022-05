Antimilitarisme

Les transferències d’armes de l’empresa espanyola Airbus a l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units poden haver contribuït a la comissió de crims de guerra al Iemen

Un nou informe presentat per les ONG Amnistia Internacional, el Centre Delàs d'Estudis per la Pau i el Centre Europeu per als Drets Constitucionals i Humans

Un nou informe presentat per les ONG Amnistia Internacional, el Centre Delàs d'Estudis per la Pau i el Centre Europeu per als Drets Constitucionals i Humans posa de manifest nous indicis dels vincles entre l'empresa espanyola Airbus Defence and Space S.A., les transferències d'armes al Regne d'Aràbia Saudita (KSA) i als Emirats Àrabs Units (EAU) i els presumptes crims de guerra comesos al Iemen entre l'inici del conflicte el 2015 i el juny del 2021, inclosos atacs a hospitals, escoles i contra la població civil.

L'informe documenta les exportacions d'armes espanyoles a l'Aràbia Saudita i als Emirats (els països que encapçalen la Coalició que duu a terme una campanya aèria sobre el Iemen), i posa de manifest el paper d'Espanya en la fabricació, l'exportació i el manteniment tant de l'avió de combat Eurofighter Typhoon com de l'avió cisterna de reabastament aeri A330 MRTT. Airbus Espanya fabrica parts de l'Eurofighter a Illescas (Toledo) i a Getafe (Madrid), que després se subministren a BAE Systems al Regne Unit i posteriorment s'exporten a l'Aràbia Saudita.

L'import de les exportacions espanyoles d'armes a l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs des del 2015 fins al juny del 2021 va superar els 1.600 milions d'euros. Durant el mateix període, Espanya va autoritzar 116 llicències d'exportació d'armes a l’Aràbia Saudita i 140 als EAU. Entre el 2015 i el juny del 2021, les autoritats espanyoles van autoritzar llicències d'exportació de parts i components de l'Eurofighter fabricat per Airbus per valor de 802.443,776 euros. Tant l’Aràbia Saudita com els EAU van rebre diversos A330 MRTT i l’Aràbia Saudita va rebre sis A330 MRTT d'Airbus Espanya. Les autoritats governamentals espanyoles van autoritzar l'exportació a l'Aràbia Saudita del darrer d'aquests avions, valorat en 400 milions d'euros, el juliol del 2015, quan el conflicte al Iemen ja estava molt avançat. Els Emirats Àrabs Units també han rebut diversos d'aquests avions. Diferents fonts han confirmat l'ús dels avions cisterna A330 MRTT per al reabastament aeri dels Eurofighter Typhoon i d'altres avions de combat al Iemen en els atacs aeris duts a terme per la coalició encapçalada pels saudites i els emiratians al Iemen. Espanya també ha realitzat importants treballs de manteniment dels A330 MRTT al seu territori, amb la col·laboració de la companyia aèria espanyola Iberia.

Es calcula que gairebé 20.000 persones han mort o resultat ferides en els més de 25.000 atacs aeris de la Coalició des del 2015 i 2,5 milions de persones han estat desplaçades internament, segons l'ONU i altres fonts.

El juliol del 2019, el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme espanyol va rebutjar la sol·licitud realitzada pel Centre Delàs per tenir accés als detalls de les llicències d'exportació de peces de l'avió de combat Tornado, al·legant que es tracta d'un assumpte protegit a l’empara de la Llei de Secrets Oficials de 1968.

"El material militar espanyol és essencial tant per a les aeronaus com per a una altra sèrie de béns militars utilitzats per la Coalició encapçalada pels saudites i emiratians que ha comès atrocitats al Iemen. Això planteja seriosos dubtes sobre la possible complicitat del govern espanyol en la comissió de crims internacionals al Iemen", afirma Alberto Estévez, portaveu d'Amnistia Internacional. "El govern espanyol ha de posar fi a aquestes transferències d'armes que violen el dret internacional".

Segons l'article 6 del Tractat sobre el Comerç d'Armes (TCA), ratificat per Espanya el 2014, els Estats tenen prohibit autoritzar qualsevol transferència d'armes convencionals i municions, parts i components relacionats quan l'Estat té coneixement que les armes l'autorització de les quals sigui objecte d'estudi es podrien utilitzar per cometre crims de guerra, entre d'altres atrocitats. Tant la legislació de la Unió Europea com l'espanyola tenen disposicions semblants que prohibeixen aquestes transferències d'armes.

Segons les conclusions de l'informe, semblaria haver-hi una base raonable per creure que les forces de la coalició han comès crims de guerra al Iemen i que tant els representants governamentals espanyols com el personal amb poder de presa de decisions a Airbus Defense podrien haver contribuït a la comissió d'aquests crims de guerra o haver estat còmplices d'aquests crims.

“Airbus s'està beneficiant del flux continu de llicències d'armes atorgades pel govern espanyol per a la Coalició, i n’ha de rendir comptes. Les empreses són responsables, en virtut de les normes internacionals, d'evitar causar o contribuir a impactes adversos sobre els drets humans que estiguin directament relacionats amb les seves operacions. És vergonyós que el govern espanyol adopti la política de l'estruç, segueixi concedint llicències d'exportació d'armes a la coalició encapçalada pels saudites i els emiratians, i s'escudi en la Llei de Secrets Oficials de l'època franquista per negar fins i tot l’accés a dades concretes d’aquestes exportacions", declara Jordi Calvo Rufanges, portaveu del Centre Delàs d’Estudis per a la Pau.

La complicitat europea

"Els materials militars d'origen europeu constitueixen una part important del material de què disposen les forces aèries d'Aràbia Saudita i els EAU. Entre ells, el material militar de cinc països europeus, és a dir, el Regne Unit, Alemanya, Espanya, França i Itàlia, constitueix la major part de les armes lliurades des d'Europa a l’Aràbia Saudita, els EAU i Egipte. És hora que tant els actors corporatius com els governamentals revisin les seves accions d'acord amb les normes del dret penal internacional i que el fiscal de la CPI investigui el seu paper a les atrocitats comeses al Iemen", afirma Christian Schliemann-Radbruch, codirector d'Empreses i Drets Humans de l'ECCHR.

Les tres ONG demanen al govern espanyol que faci una investigació independent, amb la participació de persones expertes de reconegut prestigi en el camp del dret internacional dels drets humans i del dret internacional humanitari, sobre l'ús d'aeronaus de reabastament A330 MRTT i aeronaus de combat Eurofighter Typhoon per part de la coalició; la suspensió de llicències per a les tasques de manteniment, formació i altres serveis associats per a les aeronaus de reabastament A330 MRTT; i la suspensió de tota llicència d'exportació de parts, peces de recanvi i components per a l'Eurofighter Typhoon.

Informació general

Aquest informe és una continuació de la presentació a la Fiscalia de la Cort Penal Internacional (CPI) el desembre de 2019 d'una Comunicació de 300 pàgines amb proves que hi donen suport per part de l'ECCHR, amb cinc ONG, incloses Amnistia Internacional i el Centre Delàs. Les ONG reiteren la seva crida perquè la CPI investigui la possible responsabilitat penal d'alts càrrecs d'empreses i governs europeus per subministrar armes utilitzades per membres de la coalició encapçalada per l’Aràbia Saudita i els EAU en possibles crims de guerra al Iemen. Fins ara, la Fiscalia de la CPI no ha adoptat una decisió sobre si investigar la possible complicitat d'aquestes persones en 26 atacs aeris concrets en què hi va haver civils víctimes d'homicidi il·legítim o lesions i es van destruir o fer malbé escoles, hospitals i altres béns protegits.