desenvolupament econòmic

La CUP de la Seu d'Urgell exigeix a les institucions que compleixin el seu compromís pel Centre de Recerca de la Llet i el Formatge

Projecte presentat per la CUP al govern municipal, Conselleria i implicats en el sector com per exemple Cooperativa Cadí, Artesans Formatgers, Unió de Pagesos entre d’altres.

La CUP de la Seu el 23 de setembre de 2021, després d’un treball de formiga de reunir-se amb diferents representants del sector làctic com Cooperativa Cadí, Artesans Formatgers de la comarca, representants sindicals, càrrecs universitaris, etc. va presentar al govern municipal i representants de la Generalitat el projecte del Centre de Recerca i Desenvolupament de la Llet i el Formatge. Projecte estratègic per la CUP per al desenvolupament econòmic de la comarca, la diversificació de la seva economia, la gestió de l’entorn i per frenar l’èxode que pateix la comarca i el Pirineu. D’aquesta reunió, vam sortir en RdP conjunta amb la voluntat política de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i Departaments de la Generalitat de tirar endavant el projecte del Centre de Recerca. Al novembre del 2021 es va realitzar la primera reunió de treball, on se’ns va convidar però no se’ns va facilitar la documentació de treball per part del govern municipal, promotor de la reunió. D’aquesta reunió tampoc es va aixecar cap acta pels seus assistents ni en va sortir, que nosaltres en tinguem constància, cap compromís per fer-ne un altra i continuar treballant en el projecte del Centre de Recerca i Desenvolupament de la Llet i el Formatge. Per altra banda, en aquesta reunió vam demanar convidar i informar tots els representants del sector làctic i ramader, incloent als pastors i formatgers, però no van ser avisats ni convocats en aquella reunió ni han estat informats en cap aspecte sobre el projecte i el seu desenvolupament. Semblava que tot estava en via morta fins que al Ple Municipal del passat 10 de maig, on vam entrar a registre una pregunta per saber l’estat del projecte. Als pocs dies se’ns convocava a una nova reunió per aquest dimecres 25 de maig amb un ordre del dia ben escuet “Seguiment del projecte de la creació d’un centre de recerca de la llet i el formatge i Torn obert de paraules”. Sense saber les entitats i personalitats convocades, tot i que, mesos abans havíem exigit la presència de representants d’artesans formatgers del territori.

Avui sortim de la segona reunió, per una banda molt contents, ja que hem pogut fer el seguiment de la gran feina que s’està fent des de la Cooperativa Cadí i Cooperativa Pirenaica amb el “Projecte de dinamització del sector làctic a les comarques de l’Alt Urgell i La Cerdanya”. Però per altra banda, decepcionats amb l’equip de govern pel que fa al Centre de Recerca, ja que tot i ser l’espai, segons la convocatòria de la reunió,on ens havia citat el govern municipal per parlar del Centre de Recerca, un cop a la reunió, ens han dit que s aquell no era l’espai per treballar i debatre el projecte.

Des de la CUP, s'ha demanat insistentment al govern que sigui clar amb la voluntat de desenvolupar el projecte i que mantingui el compromís que es va agafar al setembre de l’any passat, i què es treballi i es mostri voluntat política per tirar endavant el projecte. Avui hem sortit de la reunió amb el compromís d'un grup de treball per explorar la viabilitat del projecte del Centre de Recerca i Desenvolupament de la Llet i el Formatge. Aquesta reunió s’ha de convocar abans de l’estiu i on hi han de participar tots el Grups Municipals de l’Ajuntament, Consell Comarcal, Departament d’Agricultura i Departament d’Universitats i Recerca, experts del sector làctic i sector primari.

Es feliciten de l’acord, i de l'interès mostrat pel Departament per mantenir el compromís de viabilitat, però per altra banda lamentem, tot el temps que s’ha perdut tan de treball com de debat amb el sector, per tirar endavant el projecte del Centre de Recerca. Hem constatat que no era la prioritat de l’ajuntament de la Seu, ja que essent el promotor de les reunions i de la taula, no se li ha donat espai de debat ni treball.

Consideren fermament que el Centre de Recerca és una aposta clau pel territori, que ha d’englobar i actuar de paraigües del conjunt de projectes que hi ha sobre el sector -com el gran treball que es realitza amb “Projecte de dinamització del sector làctic a les comarques de l’Alt Urgell i La Cerdanya”, l’Institut de la Llet que també està sobre la taula, l’Escola de pastors, les Escoles Agràries…-. El que plantegem és anar una mica més enllà, i que el projecte del Centre de Recerca inclogui també altres àmbits com la investigació i la sinergia amb centres de Recerca i Universitats, per tal de revertir els problemes estructurals del Pirineu. Necessitem reforçar un sector puntal en l’economia de muntanya i tota l’economia circular que se’n desenvolupa com la producció de farratges, transport, salut animal, gestió de forest, etc.