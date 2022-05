Any Fuster

La Comissió cívica del centenari de Joan Fuster reivindica la figura i el pensament polític de l’escriptor

La Comissió cívica del centenari de Joan Fuster sorgeix amb la voluntat de desplegar propostes en el marc dels cent anys del naixement de Joan Fuster. L’espai reuneix un conjunt de persones provinents de diversos àmbits com el cultural, l’acadèmic o els moviments populars, que defensen la vigència de la seva figura des d’una perspectiva que integra la seva tasca com a escriptor i assagista de les seves idees polítiques.

Els seus integrants fa mesos que treballen en l’organització d’actes i iniciatives diverses, una feina que es pot veure reflectida al web anyfuster.cat, que permet estar al dia de l’actualitat de l’Any Fuster i que alhora també promou l’adhesió a un manifest commemoratiu. Sota el lema “Poble, País, Països”, la Comissió treballa per ampliar el contingut de la proposta oficial d’Any Fuster que du a terme la Generalitat, reflexionant també sobre la vigència i l’aplicació actual del pensament polític fusterià.

De cara a propers actes, des de la Comissió es fa una crida a participar a la manifestació unitària per la Diada Nacional del País Valencià, que enguany se celebra el 7 de maig a Castelló amb l’objectiu de rememorar una cita històrica on l'escriptor Joan Fuster va pronunciar un dels seus discursos més reconeguts en defensa de la llengua.

L’Any Fuster és una oportunitat per poder popularitzar al màxim el seu pensament, per constatar que les tesis fusterianes són tan vàlides com quan es van formular. I aquesta és l’essència de la Comissió: promoure la reivindicació del Fuster que va desenvolupar una proposta política i cívica per apuntalar la consciència lingüística i va donar condició de possibilitat a la construcció nacional d’uns Països Catalans.