El moviment veïnal barceloní reivindica l'associacionisme de barri i es marca com a fita renovar lideratges

La Favb compleix 50 anys d'existència, i la seva assemblea general celebrada el passat 30 d'abril a l'Institut Milà i Fontanals del barri del Raval ha servit per reivindicar l'aportació del moviment veïnal a la construcció de la democràcia i la millora de la vida als barris i el convenciment que les associacions veïnals són una eina necessària i de futur per a la cohesió social a la ciutat.

El pla de treball aprovat pels delegats veïnals concreta aquests objectius sobre quatre eixos principals: la celebració del 50è aniversari de la Favb; la renovació del pla estratègic de l'entitat; el debat de fons sobre els reptes de ciutat; i la continuació del treball del dia a dia, tant de les diferents comissions i projectes com en la col·laboració amb altres actors presents a la ciutat.

Les intervencions dels representants veïnals han incidit especialment en les desigualtats als barris, l'impacte del model econòmic-turístic en la convivència i ús de l'espai públic, l'endarreriment d'actuacions urbanístiques compromeses i la necessitat d'una revisió del Pla General Metropolità que pugui respondre a les problemàtiques actuals, com ara els conflictes oberts per la preservació del patrimoni històric.

Els portaveus de la junta de la Favb, que l'any que ve se sotmet a eleccions, han fet una crida als activistes veïnals per nodrir el lideratge de la Federació, en paral·lel als processos de recanvi generacional que s'estan donant a les entitats veïnals. Una nova junta que tindrà en el Decàleg del Moviment Veïnal de Barcelona aprovat a la 50a assemblea un full de ruta per als pròxims anys.

En paral·lel al pla de treball s'han aprovat l'informe de gestió i econòmic del 2021 i el pressupost de la Favb per al 2022, que per primera vegada contempla una previsió de les despeses reals que l'entitat necessita per desenvolupar els seus objectius.

L'assemblea ha aprovat diferents resolucions: tres a proposta de la Junta de la Favb -contra la guerra a Ucraïna, per la regularització de persones migrades i contra la inflació-, tres a proposta de la Xarxa Veïnal del Raval -pel posicionament front al projecte de remodelació de la ronda de Sant Antoni, contra el soroll als nostres barris i sobre la neteja de Barcelona- i una altra de la Comissió de Residus.

També s'ha donat la benvinguda a l'Associació Veïnal La Maquinista-Mercedes, del barri del Bon Pastor, que s'incorpora a la Federació amb l'objectiu de treballar per trencar l'aïllament de la zona i relligar-la a la resta del territori.

La presidenta de la Favb Ana Menéndez ha conclòs l'assemblea agraint la participació de les associacions veïnals, les entitats convidades i els representants polítics i socials que ens han acompanyat en l'obertura de l'assemblea: Ada Colau, alcaldessa de Barcelona; Cesca Domenech, directora general d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya; i Jordi Rabassa, regidor del Districte de Ciutat Vella. La presentació l'han obert i tancat respectivament Carmela Torró, en nom de la Xarxa Veïnal del Raval, i Jordi Giró, president de la Confavc.