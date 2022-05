Denuncien a les Nacions Unides la persecució judicial contra la immersió lingüística

Plataforma per la Llengua ha denunciat al Fòrum regional d'Europa i Àsia Central per a les minories que l'Estat espanyol pretén acabar amb la immersió lingüística a les escoles a través dels tribunals, saltant-se les vies parlamentàries i en contra del consens social. En la seva intervenció en aquest fòrum anual de l'ONU, el cap de l'àrea de drets lingüístics de l'ONG del català, Òscar-Adrià Ibáñez, també ha alertat de les mentides i del discurs de l'odi que es promou per atacar els defensors de l'escola en català i ha demanat al relator especial de l'ONU per a les minories, Fernand de Varennes, que intervingui per defensar els catalanoparlants.



En concret, l'entitat demana al relator que l'Estat espanyol reconegui com a minories els parlants de les llengües autòctones diferents de la castellana, que combati el discurs de l'odi contra aquestes minories i que respecti el dret dels parlants de les llengües autòctones d'estudiar-les, d'estudiar en les seves pròpies llengües i de decidir quin model escolar volen sense la interferència dels estats.



En la seva intervenció, Ibáñez ha explicat que la immersió lingüística permet que els estudiants puguin acabar la secundària dominant perfectament tant el català com el castellà, independentment de la seva llengua materna, i que es tracta d'un model que compta amb el suport del 82% dels catalans, un percentatge que encara és superior en el cas dels joves, en què puja fins al 88%.



L'entitat ha denunciat que els atacs contra la immersió lingüística s'han intensificat des de l'any 2005 i que l'intent d'alguns partits polítics per modificar el sistema educatiu a través de la justícia ha culminat ara amb la ratificació del Tribunal Suprem de la sentència que imposa un mínim del 25% d'hores lectives en castellà als centres educatius.



Per Plataforma per la Llengua, aquesta sentència va en contra dels articles 7 i 8 de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM), que el mateix estat espanyol va ratificar i que obliga a disposar d'un sistema d'immersió lingüística total en català. Segons el cinquè informe de seguiment del mateix Comitè d'Experts d'aquesta carta, la ratificació de l'Estat espanyol no li permet imposar cap percentatge de castellà a tots els alumnes. Una escola en català perseguida a través de la intimidació judicial, les notícies falses i el discurs de l'odi El cap de l'àrea de drets lingüístics de Plataforma per la Llengua, Òscar-Adrià Ibáñez, ha anat més enllà de la denúncia de les ofensives judicials contra la immersió lingüística i també ha denunciat les notícies falses i el discurs de l'odi que es fa servir a l'Estat espanyol per intimidar i silenciar els defensors de l'escola en català. Ibáñez ha fet referència a les declaracions de Pablo Casado en què afirmava que els mestres catalans tenien la instrucció de no deixar anar al lavabo els nens si parlaven en castellà i fins i tot la instrucció de posar-los pedres a les motxilles. La intervenció de l'ONG del català Fòrum regional d'Europa i Àsia Central per a les minories s'ha complementat amb l'enviament d'una carta més llarga al relator, Fernand de Varennes. S'hi explica, per exemple, com s'intenta combatre els defensors del català a l'escola a través de la intimidació. És el cas del procés penal col·lectiu a partir de les denúncies presentades per VOX contra molts usuaris de Twitter que havien manifestat el seu descontentament amb la decisió judicial que imposava un mínim del 25% d'hores en castellà a l'escola. 30 anys de la Declaració sobre els drets de les persones pertanyents a minories nacionals, ètniques, religioses i lingüístiques Plataforma per la Llengua ha fet aquesta denúncia en el marc del Fòrum regional d'Europa i Àsia Central per a les minories, un fòrum que enguany s'ha celebrat a Viena i que organitza anualment el relator de l'ONU per a les minories, Fernand de Varennes. Les intervencions que es fan en aquest fòrum, juntament amb les intervencions dels altres fòrums regionals i del Fòrum global de minories, serveixen al relator per elaborar un informe que després presenta al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides. L'edició d'enguany del Fòrum regional d'Europa i Àsia Central per a les minories se celebra justament quan es compleixen trenta anys de la Declaració sobre els drets de les persones que pertanyen a minories nacionals, ètniques, religioses i lingüístiques, adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 18 de desembre de 1992.