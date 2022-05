Català

Cabrafotuda, Es Paums i mou_les_mans, premiats pels seus continguts audiovisuals a les xarxes

El Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) de la Universitat de Barcelona (UB), la Xarxa Vives d’Universitats i Òmnium Cultural han fet públic el veredicte del II Premi a la creació de continguts audiovisuals en català, aranès i llengua de signes catalana (LSC) a les xarxes. En aquesta segona edició, el jurat ha proclamat guanyadors el creador de continguts en valencià Cabrafotuda, l’associació cultural aranesa Es Paums i el canal de llengua de signes catalana a Instagram @mou_les_mans. Cadascun dels guanyadors rebran 1.000 € de premi pel seu talent en la promoció de la llengua en l’àmbit audiovisual i digital.

Es tracta de la segona convocatòria del premi, organitzat pel GELA, la Xarxa Vives d’Universitats i Òmnium Cultural, que té com a finalitat promoure la creació de continguts audiovisuals en català, aranès i llengua de signes catalana (LSC) a les xarxes. El jurat ha valorat les candidatures en funció de l’originalitat de les propostes, la qualitat tècnica, artística i lingüística i la contribució a la promoció de la llengua en aquest àmbit. Els vídeos presentats havien de ser publicats en alguna de les xarxes socials més reconegudes per aquest format, com són YouTube, Vimeo, Instagram, TikTok o Twitch.

Cabrafotuda

Baix el pseudònim de Cabrafotuda es troba Fran Tudela Lloret (Vilajoiosa, la Marina Baixa). Tudela compta amb milers de seguidors a xarxes com Instagram i TikTok, on realitza esquetxos d’humor en valencià. Combinant elements de la cultura pop com ara els videojocs, les sèries, les xarxes socials o els reptes virals, els seus vídeos s’han fet molt populars entre el jovent valencià. El contingut de Cabrafotuda destaca per la promoció de la llengua mostrant la pluralitat i diversitat lingüística del País Valencià. A més, duu a terme tallers de divulgació per a joves en instituts, monòlegs d’humor i col·labora en diversos mitjans de comunicació.

Es Paums

L’associació cultural Es Paums (Vilamòs, Vall d’Aran) promou la cultura i llengua aranesa des de diversos àmbits, com la música, l’edició de publicacions i concursos a les xarxes socials. En l’àmbit audiovisual, Es Paums promou la cultura aranesa en el seu canal de Youtube, on destaquen diverses peces musicals d’artistes aranesos i occitans. Amb aquest canal, Es Paums cerca divulgar la música aranesa i fer arribar les propostes locals més enllà de les seues fronteres més immediates.

@mou_les_mans

La proposta de @mou_les_mans és divulgar la llengua de signes catalana (LSC) a través d’Instagram. El canal és una iniciativa de Júlia Evans Calm (Vic, Osona), on ensenya i difon la llengua de signes catalana d’una manera senzilla i atractiva per tots els públics. Entre els continguts del canal, destaquen els vídeos sobre temàtiques com la sanitat, l’ensenyament, la gastronomia o la igualtat de gènere. La modalitat gestual i visual emprada per la llengua de signes ha trobat a Instagram una jove ambaixadora amb molt de talent.