Presentació a Valls del'informe, "Premininar per a la protecció de la plana de secà de l'Alt Camp"

El proper 5 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Popular de Valls (Passeig dels Caputxins), es presentarà l’informe PRELIMINAR PER A LA PROTECCIÓ DE LA PLANA DE SECÀ DE L’ALT CAMP, per part d’agents econòmics i socials signants del manifest: Per una economia sostenible a la Plana de Secà de l’Alt Camp, NO al PDUAE, en el qual al marge de mostrar públicament la seva oposició al Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica de la Plana de l’Alt Camp i sumar-se a la Plataforma Territori Sostenible s’insta a l’administració local i autonòmica a retirar definitivament el PDUAE de la Plana de l’Alt Camp i aplicar les propostes de l’informe:

- Desenvolupar un Pla Territorial Sectorial Agrari Específic, que garanteixi la ordenació i protecció del sòl agrari de la Plana de Secà de l’Alt Camp

- Elaborar una Carta de Paisatge que permeti la catalogació i protecció del paisatge agrari de la Plana de Secà de l’Alt Camp

- Catalogació de la Plana de Secà de l’Alt Camp com a sòl de protecció paisatgística i sòl d’interès agrari i paisatgístic

Per una economia sostenible a la Plana de Secà de l’Alt Camp: NO al PDUAE

Les empreses, cooperatives, professionals i organitzacions sotasignants ens oposem al PDUAE i ens comprometem a fer el possible per aturar-lo.

El PDUAE de la Plana de l’Alt Camp posa en perill les nostres activitats econòmiques i amenaça amb la destrucció de la ocupació que actualment generem en l’àmbit de l’agricultura, el turisme, el lleure i la restauració. I per tant MANIFESTEM que:

La Plana Agrícola de secà de l’Alt Camp és una unitat geogràfica d’uns 111 km2 amb uns valors ambientals, agrícoles i paisatgístics únics a Catalunya i en regressió a tot Europa. Es conserva un patrimoni cultural poc valorat i un patrimoni natural de gran interès a escala catalana, amb una biodiversitat extraordinària que inclou algunes espècies amenaçades a nivell europeu.

Administrativament inclou de forma parcial 14 municipis (Aiguamúrcia, Alió, Bràfim, Cabra del Camp, el Pla de Santa Maria, el Pont d'Armentera, Figuerola del Camp, Montferri, Nulles, Puigpelat, Vallmoll, Valls, Vila-rodona i Vilabella).

Som una rica i diversa xarxa d’agents econòmics i socials ubicats a la Plana que vivim dels seus valors ambientals, agrícoles i paisatgístics; es tracta d’activitats agroalimentàries i turístiques, la restauració i les cases rurals, activitats d’educació ambiental, esports i lleure, etc. El futur d’aquestes activitats econòmiques depèn de la protecció territorial, com també en depèn la identitat cultural d’aquests pobles i la comarca.

Aquestes activitats econòmiques som sostenibles, estem arrelades al territori i obeïm als interessos de la gent dels nostre pobles, al contrari de les activitats econòmiques i empreses que es desplegaran amb el PDUAE de la Plana de l'Alt Camp.

Aquest Pla Director Urbanístic, que pretén inundar la comarca de naus logístiques, va en contra dels interessos dels agents econòmics i socials que vivim de la Plana Agrícola de secà de l’Alt Camp i depenem de la seva protecció. El PDUAE representa la destrucció de tots els valors del territori sobre els quals construir activitats econòmiques respectuoses amb aquest territori i la seva gent, la cultura i el patrimoni local. En el món científic hi ha un ampli consens sobre les dramàtiques conseqüències del model de producció i consum basat en la destrucció del medi natural: alteració del clima, deteriorament dels ecosistemes, pèrdua de biodiversitat, contaminació del sòl, esgotament de recursos com l’aigua, etc. El PDUAE de l’Alt Camp és una eina per fomentar el negoci global de moure mercaderies, malgrat la comunitat científica alerta que l’augment del trànsit internacional de mercaderies cada cop tindrà uns costos ambientals i socials més grans.

No volem un país que promogui l’apropiació de terres pels inversors globals i els rendistes locals, mentre es perd l’agricultura, es maltracta el paisatge i es menysté la gent del territori. El model turístic/logístic que domina al Camp de Tarragona suposa una apropiació privada del nostre territori i paisatge al servei del capitalisme internacional. En canvi, els agents econòmics sotasiganants posem tots els nostres esforços per fer un Alt Camp de les persones i no del capital.

És per això que els agents econòmics i socials signants, a banda d’oposar-nos públicament al PDUAE i sumar-nos a la Plataforma Territori Sostenible, presentem l’INFORME PRELIMINAR PER A LA PROTECCIÓ DE LA PLANA DE SECÀ DE L’ALT CAMP, i instem a l’administració local i autonòmica a retirar immediatament el PDUAE de la Plana de l’Alt Camp i a aplicar les propostes de l’informe:

Plana Agrícola de Secà de l’Alt Camp, 05/05/2022