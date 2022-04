Llengua

La Intersindical-CSC dóna suport als activistes de la vaga de fam per la llengua

Una representació de la Intersindical-CSC Educació ha ofert tot el suport als activistes que han iniciat una vaga de fam per defensar la llengua catalana.

Ahir van realitzar una visita al local del Consell per la República de Vic per mostrar el suport a Jaume Sastre i Carles Furriols, que van iniciar el dia 20 d'abril la vaga de fam en defensa de la llengua catalana com a llengua vehicular a les escoles dels Països Catalans.

Els vaguistes també han rebut el suport avui de la Presidenta del Parlament de Catalunya Laura Borràs, que s'ha fotografiat amb els dos activistes. El Consell per la República, del qual formen part Sastre i Furriols, també els han mostrat el suport, així com la Comissió de la Dignitat.

Jaume Sastre, un dels dos vaguistes, va ser un dels impulsors de l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, nascuda el 2013. El 8 de maig de 2014, inicià una vaga de fam en defensa d'una educació digna en català i contra la posició de no negociar del Govern de les Illes Balears en relació amb el conflicte educatiu. El 41è dia de la vaga de fam, va aturar la seva acció sense haver aconseguit l'objectiu principal, però afirmà que havia rebut moltes mostres de suport. L'octubre del 2021, fou elegit representant de les Illes Balears a l'Assemblea de Representants del Consell per la República.

Carles Furriols i Solà viu a Taradell i és impulsor de la Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món Doctor Trueta que fomenta la creació d'empreses sostenibles i la inserció laboral de persones vulnerables a partir de la recollida de fàrmacs.

