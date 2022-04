Per la República

L'ANC denuncia un retrocés en l'acció de govern pel que fa a la sobirania i el projecte independentista

L'Assemblea Nacional Catalana fa pública la. Aquestes avaluacions es fan de forma trimestral per tal de fer el seguiment de la feina feta pel Govern de la Generalitat, d’acord amb el Decàleg d’accions per avançar cap a la independència des de les institucions, elaborat per l’entitat.Els primers trimestres del mandat, analitzats en informes anteriors, es va observar un Govern que havia decidit renunciar a la confrontació en pro d'una taula de diàleg amb l'Estat espanyol i, alhora, havia deixat l'objectiu de la independència en un segon pla.Pel que fa aquest primer trimestre de l'any,, tal com s'ha evidenciat, per exemple, amb la taula de diàleg, el projecte de Jocs Olímpics organtizats pel Comitè Olímpic Espanyol i la proposta de modificació de la Llei de política lingüística per introduir-hi el castellà com a llengua de l'ensenyament. A Catalunya es visualitza un pacte d'estabilitat per dalt amb l'Estat espanyol.Entrant en punts concrets d'aquest informe, cal destacar que en l'àmbit de la sobirania fiscal, financera i econòmica no hi ha hagut novetats destacables aquest trimestre.. Arran de l'anterior informe publicat i de la seva presentació al conseller d'Economia, l'entitat constata que va tenir un cert efecte, ja que en la comissió mixta Estat-Generalitat es van sol·licitar les dades per calcular les balances fiscals. Però, alhora, aquest fet denota com de lluny s'està dels objectius.En termes de garantir la sobirania energètica, Catalunya continua amb la paràlisi dels darrers anys, tot i el nou decret del Govern. Catalunya és enormement dependent de les importacions d’energia (95%), el sistema energètic continua sent molt ineficient iEn l'àmbit de la justícia lingüística és on segurament es visualitza més un retrocés del Govern respecte a un tema que és d'ampli consens del país com és el model d'escola en català. En aquest cas no només no s'ha fet res per combatre la sentència del 25%, sinó quePel que fa al principi de la seguretat pública per un estat democràtic,, que l'ha portat fins i tot a enviar els Mossos per evitar el tall de la Meridiana.. Durant el trimestre ha incrementat la seva intensitat a l'exterior traslladant la situació de conflicte i repressió que es pateix a Catalunya i els anhels independentistes de l'electorat majoritari en el discurs més contundent de la Conselleria, i s'han obert noves delegacions en llocs estratègics que suposen un nou potencial. Caldrà esperar com es desenvolupen abans de poder avaluar-ne els resultats.Finalment, en l'àmbit de la justícia social. També s'intenta donar sortida als efectes que ha produït la pandèmia, especialment sobre la població més vulnerable.