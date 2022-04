El territori segueix en peu de guerra contra BCN World

La CUP-NCG i la Plataforma Aturem BCN World han comparegut avui conjuntament en motiu de les al·legacions que han presentat al nou PDU de Hard Rock.

Eloi Redón, portaveu d’Aturem BCN World, ha explicat als mitjans que és absolutament necessari deixar sense efectes la modificació del PDU que actualment es pretén tirar endavant. Les al·legacions de la Plataforma posen en relleu tant els incompliments i incongruències detectades com els nombrosos retards del projecte, coses que demostren la inviabilitat i el caràcter especulatiu de l’operació. L’objectiu últim, però, va més enllà d’aquesta modificació: és i ha estat sempre aturar definitivament el projecte de Hard Rock.

"Denunciem que s’està incomplint la sentència del TSJC ja que a la zona afectada pel risc químic s’hi preveuen diversos usos que permeten la concurrència pública i diversos recursos hidrològics que, en cas d’accident, tenen afectació directa sobre la població." Per altra banda, l’actual Modificació del Pla Director Urbanístic planteja la substitució del Pla de Millora Urbana, provocant una situació d’inseguretat jurídica respecte els terminis en els quals presentar, aprovar i desenvolupar el projecte arquitectònic, alhora que elimina un dels paràmetres de seguiment de concurs de llicències de casinos. Els estudis d’avaluació econòmica es limiten a ser un anàlisi cost-benefici que, davant les baralles entre els ajuntaments de Salou i Vila-seca sobre el percentatge del repartiment dels ingressos, podria quedar invalidat. L’avaluació ambiental, per la seva banda, no especifica qui assumirà les mesures compensatòries i els costos derivats.

Redón assegura que "S’ha retorçat el concepte de planejament per tal de revestir tècnicament i jurídica el projecte de Hard Rock; sumat a la incertesa sobre la propietat dels terrenys, tot indica a que estem davant d’un projecte que pretén rescatar uns terrenys tòxics a La Caixa expropiats de famílies Vila-secanes per 120M€." En cas que no es tinguin en compte les al·legacions, es presentarà un nou recurs contenciós-administratiu al TSJC.

En representació de la CUP, la diputada tarragonina Laia Estrada ha explicat que les al·legacions que han presentat són les mateixes que la Plataforma va fer arribar a organitzacions i col·lectius del Camp de Tarragona, però incloent altres aspectes com ara que "l'interès general del projecte no està justificat, ja que aprofundeix en un model turístic que s'ha demostrat caduc i que en cap cas comporta beneficis per a la població". A més al·leguen que "es tracta d'un projecte que fomenta la ludopatia i, per tant, atempta contra la salut pública de la població”, que es fonamenta en documentació i estudis obsolets -incloent, per exemple, el POUM ja derogat de Tarragona-, i que aguditza l'emergència climàtica. Per a la candidatura independentista, aquest és un projecte fallit des del principi, amb el qual ERC i JxC només pretenen "salvar els mobles a La Caixa convertint la Generalitat en creditora".