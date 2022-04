moviment veïnal

El regidor de Nou Barris de Barcelona reprèn el concurs de la Ideal Plástica Flor sense consens veïnal

El regidor de Nou Barris Xavier Marcé ha tirat pel dret i ha engegat la maquinària del concurs d'idees del projecte de la Ideal Plástica Flor canviant de manera substancial les bases que es van acordar després d'un llarg procés participatiu.

Una decisió unilateral que, amb l'argument que “millora el projecte”, altera, a parer del moviment veïnal, la convocatòria que es va fer pública el 2018, i menysprea el treball fet tant pel veïnat com per l'anterior equip de govern del Districte, segons el veïnat.

El canvi més destacat és la reconversió de la sala d'actes inicial en un gran auditori “perquè Barcelona pugui portar programació a Nou Barris”, cosa que implica no només la pèrdua de metres quadrats dels equipaments de barri pactats, sinó la indefinició i dissolució dels mateixos en un gran “centre cultural”.

El pitjor és la manera com s'ha fet, ocultant informació rellevant al barri, que fins al mes de febrer no ha conegut l'abast dels canvis, i donant un ultimàtum perquè abans d'acabar el mes de març nomenéssim un representant per poder formar part del jurat del concurs d'idees.

L'Associació Veïnal de la Prosperitat i les entitats que formen part de la comissió veïnal de la Ideal Plástica Flor hem decidit participar al jurat del concurs malgrat que ·no el considerem el nostre projecte, amb l'únic objectiu de tenir accés a la informació pública que se'n deriva".

Així li han comunicat al Districte, al qual demanem que constin en acta aquests arguments. En paral·lel, hem demanat una reunió amb l'alcaldessa Ada Colau, que lidera l'Ajuntament que va consensuar el document que va tancar el procés participatiu l'any 2018.

El barri continuarà defensant que es respectin els acords als quals vam arribar mitjançant un procés participatiu promogut pel mateix Ajuntament.