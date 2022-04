El projecte Innovation Hub Warfighting 2040: La pandèmia i la preparació de guerra a Ucraïna

La preparació del que va ser la guerra de l’aliança cívica-mediàtica-militar sense precedents de l’any 2020, nomenada “Pandèmia COVID-19”, no va estar solament simulada i preparada a l’Octubre de 2019 en el “Event 201Pandemic Exercice” organitzat per la Universitat Johns Hopkins junt amb el Fòrum Econòmic Mundial i la Fundació Bill i Melinda Gates, sinó que al seu costat, entre el 18 de Febrer fins el 1 de Març de 2020 es va realitzar “L’Exercici Obert en Línia Operacions 2040 de l’OTAN” (Innovation Hub Warfighting 2040. Projecte Report. How Will NATO to Compete in the Future?) (1)

Aquesta guerra mundial sanitària-militar contra la població mundial, va fondre en un sol discurs i actuació les més avançades tècniques de manipulació informativa, corrupció científica i d’activitat militar, tot això va involucrar suposats científics, periodistes, polítics, economistes, psicòlegs i sociòlegs, informàtics, forces armades i membres de l’aparell judicial per arrodonir una cobertura legal d’aquesta guerra, que la podem considerar la més gran operació bél.lica des de la segona guerra mundial, en la qual un dels objectius va ser intervenir, envair i controlar les reaccions de la població en previsió de les fites anunciades tant a l’Agenda 2030 de l’ONU, com a l’Operació 2040 de la OTAN, tot en el camí ordenat pel Fòrum Econòmic Mundial en el seu “catecisme” de l’any 2017

Segons el citat document de l’OTAN, 16 experts van participar individualment en l'estudi. Van ser seleccionats per la seva experiència en diversos temes rellevants i pels seus angles específics d'enfocament i cultura d'origen. Les seves àrees d'especialització incloïen: Política, Economia, Sociologia, Canvi Climàtic, Finances, Criminologia, Ciberseguretat, Computació Quàntica, Realitat Virtual, Psicologia, Biologia, Neurociència, Intel·ligència, Informació, Previsió, Ciència, la Xina i Pacífic, Orient Mitjà, Rússia, Amèrica Llatina i Orient Mitjà.

Es van organitzar grups de treball d'estudiants en les Nacions de l'OTAN per a discutir les preguntes de l'estudi, la bibliografia, els blogs, els podcasts, que van incloure implicacions i recomanacions perquè l'OTAN estigui preparada per a exercir el seu poder estratègic i competir en l'entorn geopolític de 2040.

Diversos participants en l'exercici en línia de “Innovation Hub” van explorar l'ús en el domini de la informació I de les dades que podrien utilitzar-se per a simular l'entorn global i provar les decisions estratègiques en operacions militars. Aquestes idees representen només algunes de les possibilitats que podrien donar forma a l'evolució de la informació i la guerra cognitiva en una futura contesa, aconseguint comprometre a una audiència mundial a través d'una plataforma en línia oberta; seleccionar experts no relacionats directament amb la Defensa i involucrar a les generacions més joves i als estudiants de diverses universitats.



El document es explícit quan diu que “La guerra de la informació implica l'ús de la sobrecàrrega d'informació o la manipulació de la mateixa per a crear un engany plausible i una discòrdia política. L'objectiu d'aquests mètodes de distorsió de l'esfera informativa és crear un entorn en el qual sigui difícil determinar "la veritat"... La guerra de la informació no és radicalment nova, però les noves capacitats que ofereixen el ciberespai i les tecnologies de la informació permeten arribar a un públic molt ampli amb missatges adaptats i gairebé personalitzats a l'objectiu triat.”



Document paral.lel a un altre publicat també pel Comandament Aliat de Transformació de l’OTAN (ACT) (2) nomenat “LA GUERRA COGNITIVA” del mes de Novembre de 2020 en el que deixava clar que “Tal I com recull el documento “Warfighting 2040”, la naturalesa de la guerra ha canviat. La majoria dels conflictes actuals segueixen estant per sota de la definició tradicionalment acceptada de guerra, però han sorgit noves formes de guerra com la Guerra Cognitiva (GC), ja que la ment humana es considera ara com un nou domini de la guerra... L’objectiu es comprendre la psicologia de les persones a les que es dirigeix. Aquesta fase és més important que qualsevol altra ja que permet no solament apuntar amb precisió a les persones adequades, sinó també anticipar les reaccions i desenvolupar la empatia...Les noves eines d’intel.ligència artificial aviat proporcionaran als propagandistes capacitats radicalment millorades per manipular les ments humanes i canviar el comportament humà... Els individus es veuen induïts a creure com veritables les afirmacions o els missatges que escolten repetidament, encara que siguin falsos... La gent veu el que vol veure... Les xarxes socials i llocs web estan dissenyats per crear adicció i desencadenar explosions emocionals atrapant el cervell en un cicle de missatges... Estem veient el naixement d’una societat de ·descarregadors cognitius” el que significa que ja ningú memoritza la informació important... La distribució d’informació emocionalment provocativa pot considerar-se com una forma d’aplicació armamentística de la recerca neurocientífica i neurocognitiva... Actuar sobre la cognició, es actuar sobre el ser humà” (3)

QUÈ ÉS EL ACT?

El Comandament Aliat de Transformació ACT (Allied Command Transformation) defineix el context militar del futur, aprofitant la potència intel·lectual d'una àmplia xarxa d'indústria, acadèmia, militar i civil en les nacions, en les agències de l'OTAN i en els Centres d'Excel·lència de l'OTAN. (4)



El ACT és un dels dos Comandaments Estratègics que encapçalen l'estructura de comandament militar de l'OTAN. L'altre és el Comandament Aliat d'Operacions (ACO), responsable del planejament i execució de totes les operacions militars de l'OTAN. El ACT està dirigit pel Comandant Suprem Aliat de Transformació (SACT), que exerceix les seves responsabilitats des de la caserna general de Norfolk, Virgínia, els Estats Units. Aquest Comandament Estratègic dirigeix diversos Comandaments Conjunts subordinats i té forts vincles amb les instal·lacions d'educació i formació, bàsicament Universitats.

El ACT està compost per la Caserna General de Norfolk i tres entitats subordinades: el Centre de Guerra Conjunta de Noruega, el Centre d'Entrenament de Forces Conjuntes de Polònia i el Centre Conjunt d'Anàlisi de Portugal. El ACT també manté una presència en la Caserna General de l'OTAN a Brussel·les (Bèlgica) i en el Pentàgon, en la Caserna General de la ACO - Caserna General Suprema de les Potències Aliades a Europa, o SHAPE, a Mons (Bèlgica).

L'Escola de l'OTAN de Oberammergau (NSO), a Alemanya, és el principal centre de formació i entrenament individual de l'OTAN a nivell operatiu.

Aquesta guerra cognitiva, molt similar a la guerra de la informació, és una nova manera de fer la guerra en la nova era de la guerra. Aquest tipus de guerra ataca principalment les opinions de la població. I així ho descriu el citat document: “Atès que la ment humana és un domini de guerra, l'OTAN ha de desenvolupar capacitats per a distorsionar el flux d'informació als adversaris. A més, l'OTAN ha d'estar preparada per a utilitzar els dominis de la informació i cognitiu tant de manera defensiva com ofensiva.”

PROGRAMA GENERAR INTEGRITAT

El Comandament Aliat de Transformació de l'OTAN també té en funcionament el Programa “Generar Integritat” (The Building Integrity Programme. BI) on hi participen a més de membres de l’aliança, estats que aquesta considera “socis” a nivell internacional, i a nivells nacionals així el món acadèmic i les ONG.

És en aquest marc que l’OTAN preparava les condicions per un enfrontament bèl.lic a Ucraïna ja que del 15 al 17 de març de 2021, el Programa BI de l'OTAN va dur a terme el primer taller com a part del seu programa de Capacitació per al Centre de Capacitació i Educació Generar Integritat (BITEC, per les seves sigles en anglès) en la Universitat Nacional de Defensa d'Ucraïna (NDU). Els capacitadors del BITEC es van familiaritzar amb el plantejament estructurat de l'OTAN en matèria d'educació i entrenament, i amb el procés que guia la governança de les disciplines acadèmiques de l'OTAN. (5)

Els dies 29 i 30 de març de 2021, el Programa BI de l'OTAN va dur a terme el segon taller del seu Programa de Capacitació per al Ministeri de l'Interior d'Ucraïna. L'esdeveniment, va reunir més de 40 capacitadors del Ministeri de l'Interior d'Ucraïna, l'Acadèmia Nacional d'Assumptes Interns d'Ucraïna, les Universitats Nacionals d'Assumptes Interns de Khàrkiv, Dnipropetrovsk, Luhansk, Lviv, Odessa i la Policia Nacional. Tot en preparació de la prevista ofensiva militar al Donbass.



A Georgia, país no membre de l’OTAN, el Ministeri de Defensa de Geòrgia es va incorporar al Programa BI en el 2012 i va completar el Procés d'Autoavaluació i Revisió del Programa BI en el 2013, i el 17 de febrer de 2021, l'Oficina de la Funció Pública va convidar al Programa BI de l'OTAN a presentar les seves propostes, Realitzat sota els auspicis de l'Oficina d'Enllaç de l'OTAN per al Caucas, (6)

I LA PANDÈMIA?

Estats Units disposa de 336 laboratoris de recerca sobre la guerra biològica en 30 països sota el seu control, d’aquests 26 a Ucraïna.

Si a tot això hi lliguem el naixement del “The Global Virome Project (GVP)” creat entre el 8 i el 11 d’Agost de 2016 en el Centre de Conferències Bellagio de la Fundació Rockefeller on es van reunir representants polítics, “líders d’opinió”, fundacions privades, acadèmics, etc. Sota el discurs de “fer front a l’amenaça de malalties víriques emergents”, clar que entre els seus integrants destacats hi havia el especialista en biodefensa Michael Kurilla de la Oficina de Recursos de Recerca en Biodefensa ( Office of Biodefense Research Resources and Translational Research, NIAID, National Institutes of Health ) (7)

I els seu staff directiu està compost per Dennis Carroll, director de la USAID,s (U.S. Agency for International Development's). Per Peter Daszak, president de EcoHealt Alliance finançada per la Fundació Gates I el Departament d’Estat nord-americà. Per Jonna Mazet, co-directora de USAID,s I de One Healt Workforce-New Generation. Per Oyewale Tomori, president de la Acadèmia Nigeriana de Ciències i director de l’empresa Biovaccines Nigeria Ltd. Per Edward Rubin, genetista i director del Department of Energy’s Joint Genome Institute that worked on the International Human Genome Project. Per Jennifer Gardy, directora de epidemiologia de la Bill&Melinda Gates Foundation’s. I per Ariel Pablos-Méndez, administrador de la Global Health at USAID. (8)

I com no hi podria faltar, la EcoHealth Alliance que segons la recerca realitzada per The Intercept, la major part dels diners rebuts no s’han utilitzat en temes de salut o ecologia, sinó en la guerra biològica, el bioterrorisme i els usos perillosos de patògens mortals. Rebent la major part del seu finançament de la Agència dels Estats Units per el desenvolupament Internacional (USAID), una subsidiària del Departament d’Estat que serveix com a cobertura de les activitats de la CIA. La seva segona font de finançament és la Agència de Reducció d’Amenaces de Defensa (DTRA)

Segons The Intercept “la recerca continuada de virus mortals que encara no han infectat ningú no es probable que eviti l’aparició de malalties infeccioses. Tot el contrari, aquesta recerca podria desencadenar la propera pandèmia, i podria, de fet, haver desencadenat aquesta del COVID 19”. (9)

El projecte d’Estat Units del Institut de Medicina Veterinària de Jarkov estudiava les aus silvestres com a vectors de transmissió d’infeccions altament patògenes, al mateix temps que s’avaluaven les condicions sota les quals els processos de transmissió podien causar tot tipus de riscos. Les proves documentals aportades per part de Rússia al Consell de Seguretat de la ONU apunten a que les recerques realitzades en aquests laboratoris poden tenir una relació directa amb diverses patologies aparegudes en les regions frontereres entre Rússia i Ucraïna. (10)

Tenim un espai circular on hi roden les aspiracions militaristes de l’OTAN, les exigències del Fòrum Econòmic Mundial, els interessos de les grans multinacionals farmacèutiques, la degeneració econòmica, social, cultural i política del nomenat “món occidental” i la “necessitat” d’eixamplar l’Espai Vital occidental en un nou Lebensraum de característiques similars al nazisme, per això la gran campanya de “solidaritat” desencadenada amb un país que té un govern dels més putrefactes del món: Ucraïna.

Josep Cónsola

Abril 2022

(1) (https://www.innovationhub-act.org/sites/default/files/2020-06/WF2040Report.pdf)

(2) (https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52092.htm)

(3) (https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/05/20/countering-cognitive-warfare-awareness-and-resilience/index.html)

(4) (https://www.act.nato.int/)

(5) (https://buildingintegrity.hq.nato.int/BI.aspx )

(6)

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/BI_Newsletter_10_esp.pdf

(8) (https://www.globalviromeproject.org/ )

(9) (https://theintercept.com/2021/12/28/covid-pandemic-virus-hunters-ecohealth-alliance-peter-daszak-wuhan/ )

(10) (https://www.telesurtv.net/news/rusia-denuncia-laboratorios-guerra-biologica-eeuu-ucrania-20220317-0014.html)