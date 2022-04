Batalla d'Almansa

25 d'abril de 1707: 315 anys de resistència

Castelló serà l’epicentre de la jornada reivindicativa, popular, cultural i musical del 25 d’Abril, que enguany se celebrarà el dissabte 7 de maig. La ciutat acollirà, quaranta anys després, la commemoració que ACPV organitza cada any. De nou, la nostra entitat cerca omplir la Plaça de Bous, tot recordant l’Aplec de Castelló que el 1982 va omplir de gom a gom la ciutat.

D'altra banda, Organitzacions de l'Esquerra Independentista tornaran a sortir al carrer per a commemorar la Diada Nacional del País Valencià aquesta aquest cop sota ele lema "Com a classe, com a poble, unitat i lluita", el 7 de maig, també a Castelló.

Per aquesta data, han organitzat una taula rodona sobre l’Any Fuster, que comptarà amb les intervencions del periodista Antoni Rubio i el membre del Consell Editorial de Tanyada Aure Silvestre. L’acte serà a les 12 h a la plaça de l’Ereta i donarà pas a un dinar popular a càrrec de "La Cosa Nostra". A les 16 h s’anirà en bloc cap a la manifestació unitària.

Ara bé, demà 25 d’abril també es durà a terme una jornada de lluita i cultura popular al carrer Taula de Canvis, 6 de València, que s’iniciarà amb una taula rodona antirepressiva amb la participació de Cuidem Benimaclet, Subversives, Encausats Pego, Barris sense mordassa i Assemblea Feminista de València. A les 14 h hi haurà dinar popular a càrrec d’Alerta Solidària. Els tiquets tenen un preu de 10 euros i es poden reservar al Centre Social Terra de Benimaclet o a través del correu alerta@alerta.cat. A les 15 h la jornada continuarà amb el concert de Pep Gimeno “Botifarra” en rondalla i a les 17 h començarà una cercavila pels carrers de Ciutat Vella fins a la plaça Sant Agustí, espai on es durà a terme concentració i acte polític de clausura a partir de les 18 h.

Quan el mal ve d'Almansa a tots alcança

En la Batalla d'Almansa (de la qual enguany fa 315 anys), les tropes de Felip V derroten les de l'arxiduc Carles d'Àustria, cosa que comportarà que Castella ocupi el Regne de València per dret de conquesta (guerra de Successió), perdent així el Regne de València tots els furs concedits fins a la data i l'implantació dels Decrets de Nova Planta.

A partir d'aquell moment, els pobles seran tractats amb duresa cruel com l'incendi i destrucció de Xàtiva que va ser bravament defensada pels Maulets.



Avui dia encara perdura la dita Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança, rememorant aquesta derrota. Altres dites com ara De ponent, ni vent ni gent, ni casament, poden estar relacionats, encara que el seu origen siga diferent a la derrota d'Almansa. (Cant dels Maulets)

CANT DELS MAULETS (AL TALL)

Eixiu tots de casa que la festa bull,

feu dolços de nata i coques de brull,

polimenteu fustes i emblanquineu murs

perquè Carles d'Àustria ha jurat els Furs.

Enrameu de murta places i carrers,

abastiu de piules xavals i xiquets,

aclariu la gola amb vi i moscatell,

que no hi ha qui pare el pas dels maulets.

Vine Pilareta que et pegue un saxó,

els peixos en l'aigua i els amos al clot,

i si no l´empara el Nostre Senyor,

tallarem la cua a Felip de Borbó.

Si l´oratge es gira en mal dels maulets

vindran altres dies que bufe bon vent.

Quan més curt ens lliguen més perill tindran.

Passeu-me la bota i seguiu tocant

Commemoració

La diada del 25 d'Abril va popularitzar-se a partir de l'any 1974, a diversos indrets del País Valèncià, organitzada per Acció Cultural del País Valencià, Campanya Carles Salvador i els partits nacionalistes i d'esquerres. Sobretot a partir de la inauguració de la Pedra dels Maulets a Xàtiva el 1978.

A partir d'aquesta data i durant els primers anys de la dècada dels 80, la Diada del 25 d'Abril se celebrà en forma d'aplecs i multitudinaris actes d'afirmació nacionalista en places de bous destacant entre ells els d'Alacant (1980), Xàtiva (1981), Castelló (1982) i Gandia (1983), celebrant-se posteriorment també a València.

Cal recordar que fa 4 anys, una de les més multitudinaries i on es recupera la plaça. 40.000 persones es manifestaren pels carrers de València en una diada històrica que va tenir la cloenda en la plaça de bous, recuperada després de 15 anys.

També recordem, la de 1982 a Castelló, en la commemoració del cinquantenari de les Normes de Castelló, amb la participació activa de Joan Fuster.