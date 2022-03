Bretanya

Ultimatum del Front d'Alliberament de Bretanya a l'estat Francès: es convoca un referèndum o "passarem a l'acció"

En una nota de premsa rebuda per la redacció del diari Ouest-France dilluns passat, el Front de Liberation de la Bretagne – Exèrcit Revolucionari Bretó (FLB-ARB) ha demanat un referèndum sobre la reunificació del Loira Atlàntic amb la Bretanya , però també un referèndum sobre l'autonomia o la independència de la Bretanya reunificada.

L'esmentat mitjà es fa ressò del comunicat que també diu que "L'Exèrcit Revolucionari Bretó pren nota que el poble cors només és escoltat pel govern després d'accions violentes. Concebem la lluita armada com un complement de la lluita política. Aquests referèndums s'han de fer abans del 31 de desembre de 2022, en cas contrari l'ARB prendrà mesures".

Per la seva banda el Bloc de Nacions sense Estat, que també es fa ressò de la notícia, afegeix que l'any 2021, el Front d'Alliberament de Bretanya va reivindicar una sèrie d'"atacs a segones residències o aprofitats de la indústria turística". En un correu electrònic, detallen una quinzena de llocs en qüestió, associats a dates. Des de la seva creació a la dècada de 1960, els grups FLB i ARB han utilitzat una violència massiva. Es van cometre centenars d'atacs materials, entre ells desenes amb bombes, entre una onada de detencions i la reforma de grups. Els més famosos continuen sent els danys a una ala del Palau de Versalles, l'atac a la ciutat judicial de Rennes, l'ajuntament de Belfort, o fins i tot un avió. No obstant això, els grups d'activistes de la regió semblaven que ja no utilitzaven aquests mètodes des de l'atac al MacDonald de Quévert, on una jove va perdre la vida l'abril del 2000.