Premi Teresina Martorell, ho han tornat a fer!

Des de Som Poble-ERC ens alegrem enormement que el govern del Vendrell hagi anunciat la recuperació del premi Teresina Martorell, després de 14 anys de no convocar-se, donant visibilitat a la dona i a la lluita feminista Però com sempre, improvisant i arribant tard, vulnera el dret de participació de la ciutadania i menysprea l’esforç i la il·lusió de la gent posant per davant de tot la foto publicitària. Què aplaudim la recuperació del premi Teresina Martorell amb motiu del 8 de març no implica que no haguem de denunciar les males pràctiques continuades d’aquest govern.

El premi s’ha activat demanant que es presentin propostes abans del 10 de març, pel dia 4 ja s’ha convocat un acte de valoració de candidatures i el dia 18 es preveu concedir ja el premi. Sobre quines bases s’atorgarà el premi? Quin serà el jurat? Aquí està el problema, les bases no estan aprovades, tot just estan en període d’exposició pública fins el 23 de març. Si hi ha al·legacions i cal fer modificacions, per exemple sobre la composició del jurat, què passa?

El govern s’està saltant un cop més la legalitat en el procediment administratiu i provoca una desprotecció legal, tant per les persones que formen part del jurat com per l’eventual persona guardonada. Involuntàriament, aquestes persones es podrien veure implicats en un procediment il·legal per la manca de previsió i les urgències mediàtiques del govern per incloure el premi en els actes del 8 de març sense tenir els deures fets.

Des de Som Poble-ERC denunciem públicament que el govern del Vendrell, format per PSC, C’s i AVP, vulnera els drets dels ciutadans i ciutadanes amb l’inici d’un procediment per escollir les candidates al premi Teresina Martorell, mitjançant un procés participatiu obert a la ciutadania, sense un reglament de participació ciutadana aprovat, i abans de que finalitzi el termini d’exposició pública de les bases i que quedin aprovades en ple, i per tant encara subjectes a període d’esmenes.

El govern sempre podrà comptar amb Som Poble-ERC per parlar, per avançar, per millorar la vida de les persones amb sostenibilitat i per defensar els drets i llibertats. Són els nostres valors i no hi renunciarem, ni al carrer ni a la institució local. Per això exigim la màxima transparència i rigor en els procediments per part del govern del Vendrell en qualsevol cas, però més en temes tant importants i sensibles com són la igualtat de gènere, les reivindicacions feministes i el just reconeixement de les dones que han destacat en la nostra societat.