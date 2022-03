Reivindicacions

Les CUP del Camp mostren el seu rebuig al President Pere Aragonès

Aquest divendres 25 de març, el President de la Generalitat, Pere Aragonès, farà una visita institucional tant a l'Ajuntament de Tarragona com el de Reus, un fet que no ha passat desapercebut pel teixit associatiu del territori. Diverses entitats, col·lectius i plataformes han convocat una concentració de rebuig a la seva presència a les 16 h a la pl. Mercadal.

En el mateix sentit, les regidores de la CUP de Reus lliuraran una carta al President amb un recull de reivindicacions polítiques a diferents nivells. La candidatura anticapitalista li recordarà al president conflictes laborals, com la vaga d'Emergències 112 o el paper de la Generalitat en l'accident petroquímic d'Iqoxe, entre d'altres. Així mateix, es farà especial atenció en el conflicte lingüístic i la mostra de rebuig pel pacte del govern amb el PSC i els Comuns en contra de les reivindicacions de la comunitat educativa, que viu, precisament, enmig de jornades de mobilització i vaga per una educació pública, de qualitat i en català.

Les cupaires recorden que aquest nou cicle polític havia de servir per generar les condicions necessàries per a un nou embat amb l'Estat i amb la garantia dels drets bàsics com a puntal del nou govern. Una condició que, amb paraules de Marta Llorens, portaveu de la CUP, s'està aplicant en direcció diàfament oposada. Així mateix, la portaveu recorda que només la mobilització és garantia per forçar un necessari canvi de rumb en el govern.