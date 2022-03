Lluita institucional

La Xarxa Vendrellenca no presentarà candidatura als premis Teresina Martorell que impulsa l’ajuntament de Vendrell

La Xarxa Vendrellenca (Federació Vendrellenca de Veïns del municipi del Vendrell) ha decidit hem decidit, no presentar cap candidatura pels premis Teresina Martorell 2022, la que consideren que l'equip de Govern ha demostrat que no es creuen els valors que s'emmarquen dintre del Dia Internacional de la Dona i que tot el que fan obeeix a una simple campanya d'imatge.

Aquesta decisió es va prendre pels fets del passat dia 28 de febrer al ple municipal, "on es van donar actituds masclistes per part del regidor de Via publica Alfons Herrera, capa la regidora de Podem Vendrell, Verònica Moreno, amb actitud paternalista de l'alcalde de Vendrell i el silenci còmplice del regidor d'igualtat, des de la nostra entitat", remarca el comunicat de la Xarxa.

Tot i que l'entitat va estar valorant la possibilitat de participar als premis Teresina Martorell, que s'atorga l'ajuntament de Vendrell amb l'objectiu de reconèixer i visibilitzar socialment el valor del treball realitzat per dones en qualsevol àmbit social i que hagi treballat o treballi en el Vendrell, projectant el nom de la vila, sent la seva tasca reconeguda tant en l'àmbit local, nacional o internacional. La nostra entitat va aprovar presentar la candidatura al col·lectiu de dones del nostre municipi dedicades a la docència, en reconeixement a la seva tasca durant la pandèmia, seguint treballant per l'educació de les nostres filles i fills.

L'entitat reitera el seu suport a la Verònica Moreno que "més enllà de ser representant del poble de Vendrell és una dona que representa a moltes dones que han de patir en silenci aquestes actituds masclistes que no tenen cabuda a la societat del segle vint-i-u".