Geopolítica

Josep Lluís Alay presenta a València el seu llibre "5 Continents i 1 Llibertat"

Aquest dijous, Josep Lluís Alay, director de l'oficina del President Puigdemont, ha visitat la ciutat de València per presentar el seu llibre 5 Continents i 1 Llibertat a la llibreria "Fan Set". Alay també és doctor en Ciències per la Universitat de Lovaina i en Física i en Història per la Universitat de Barcelona.

Josep Lluís Alay ha pronunciat una veritable conferència, molt documentada, sobre zones del món on el desig de viure en llibertat és una lluita diària. Relacions internacionals, geopolítica, diplomàcia, serveis secrets i repressió (que l’autor coneix de prop) han estat els ítems tractats, sovint en referència a l’exercici —o a la negació de l’exercici— del dret d’autodeterminació. Així mateix, ha estat molt recurrent la informació sobre dones dirigents i lluitadores. La intervenció ha anat seguida d’un col·loqui realment instructiu i l’autor ha signat molts exemplars del seu llibre.

Anna Oliver, presidenta d’Acció Cultural del País Valencià, ha manifestat la seua satisfacció per acollir l’acte i ha donat la benvinguda al públic assistent. La presentació ha anat a càrrec de Josep Guia, representant del País Valencià en l’Assemblea del Consell per la República Catalana, que s’ha congratulat de la visita d’Alay com a mostra de cultura, de política i de Països Catalans.

Durant la seva estada a la ciutat ha visitat la Biblioteca Històrica de la Universitat de València i ha passejat pel centre (el Micalet, la Plaça Redona, el Mercat Central, la Llotja...), ha dinat al restaurant de l’edifici Octubre CCC i ha fet una roda de premsa posterior i, com a cloenda, la presentació del llibre, davant d’un nombrós públic, molt interessat.