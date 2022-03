Vaga d'Educació

Els docents exigeixen la dimissió de Cambray i un diàleg obert amb Aragonés

Milers de persones s’han manifestat aquest migdia a Barcelona, des dels Jardinets de Gràcia fins les portes del departament d’Educació on ha exigit la dimissió de Cambray i un diàleg obert amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, davant de “l’immobilisme” del conseller d’Educació per negociar les peticions que es fan des del professorat. Segons els sindicats, el conseller hauria argumentat que algunes de les peticions que fan els col·lectius ja estan en marxa, però hauria insistit que la modificació del calendari no té marxa enrere.

Per la seva banda, la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha reclamat als representants sindicals que "tornin a la taula de negociació" de la que assegura que fa setmanes que se'n desentenen; i que deixin de costat una aturada laboral que, segons el criteri del Govern, està "perjudicant" especialment els alumnes de les escoles.

A les comarques nord-orientals, el seguiment de la vaga ha estat majoritari i la ciutat de Girona ha viscut una de manifestacions més multitudinaries de docents.