Explosió Capità Arenas

El periodista Santiago Vilanova sempre ha defensat que la causa va ser el gas natural per la seva deficient implantació a la ciutat

La informació de Televisió espanyola també es fa ressò del llibre de de Santiago Vilanova, L'explosió de Capità Arenas , "El periodista Santiago Vilanova, que va ser al lloc dels fets des del primer moment i ha estudiat el cas durant anys, publicà un assaig el 2020 explicant com la premsa franquista va amagar la causa de l'explosió, perquè tant el poder establert com els que es preparaven per a l'arribada de la democràcia hi veien una excel·lent font de negoci i de poder.

El 29 d'octubre d'aquell fatídic any 1972 va explotar un altre edifici, al carrer Rajolers, que llavors es deia Ladrilleros. Hi van morir 14 persones. Ja ningú no va dubtar que el gas n'era el responsable. Segons apunta Vilanova, la causa de l'explosió va ser la conversió del gas ciutat a gas natural, que va fer una empresa estrangera, i que Catalana de Gas va aconseguir que tirés endavant gràcies a l'acord amb els ministres franquistes que n'eren partidaris.

Entre 1972 i 1973 van morir per explosions de gas a la ciutat de Barcelona 37 persones. Els responsables dels canvis dels sistemes de gas, fossin o no responsables de tots els sinistres, mai no van ser condemnats".